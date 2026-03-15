В Кюстендил бе избрана Девойка „Кюстендилска пролет“ 2026 (СНИМКИ)

На тържествен концерт-спектакъл на площад „Велбъжд“ в Кюстендил бе избрана Девойка „Кюстендилска пролет“ 2026. Събитието събра стотици жители и гости на града и се превърна в истински празник на младостта, таланта и красотата на Кюстендил, отбелязвайки и 60-годишната традиция на конкурса – един от най-старите и емблематични пролетни празници в България. Титлата Девойка „Кюстендилска пролет“ 2026 спечели участничка № 1 Рая Цонева.

За първа подгласничка бе избрана участничка № 4, Каролина Шаркова.

За втора подгласничка – участничка №14- Габриела Кирилова.

Трите отличени девойки получиха награди, осигурени от Община Кюстендил, както и подаръци от партньорите на събитието. Победителката получи отличието си от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, а подгласничките – от заместник-кмета Росица Плачкова и председателя на Общински съвет – Кюстендил Димитър Велинов.

Трите победителки в конкурса получават и мобилни телефони от А1, които бяха връчени от Лъчезар Страхилов – регионален мениджър.

Победителките получиха и ваучер за безплатно посещение на СПА зоните на Медикъл СПА хотел „Стримон Гардън“ и Парк хотел „Кюстендил“, с валидност 6 месеца.

Тази година Бутик „Ка Ем Ер“ избра лице на своя бранд. Наградата е ваучер за изработка на официална рокля.

Наградата връчва Кристина Павлова, а девойката, която получи ваучера, е № 11 – Магдалена Колева.

Всички участнички в конкурса получиха дизайнерски бижута от „FE DE FE Jewelry“.

Наградите връчи Наталия Йолова, член на журито тази вечер. Тя връчи и специалната награда на своя бранд, която получава отново № 11 – Магдалена Колева.

Журито на конкурса бе съставено от изявени личности в областта на културата, изкуството и спорта. Председател на журито бе Калин Сърменов – актьор и режисьор, добре познат от българската театрална сцена и телевизионния екран, понастоящем директор на Сатиричен театър „Алеко Константинов“.

Членове на журито бяха още:

акад. Иван Гранитски – български журналист, поет, редактор, литературен критик, публицист и обществен деец;

Стефани Кирякова – състезател по художествена гимнастика и златна олимпийска медалистка от Токио 2020;

Наталия Йолова – творец и създател на собствен дизайнерски бранд за бижута и аксесоари;

както и Николина Георгиева Петкова – носителка на титлата „Девойка Кюстендилска пролет“ 1973 г.

Николина Петкова представи и символично обедини гласовете на всички носителки на титлата „Кюстендилска пролет“ от 1966 г. до днес, които приеха поканата на Община Кюстендил и споделиха емоцията от този празник заедно с публиката.

В тазгодишното издание на конкурса участие взеха 14 кюстендилски девойки, които в продължение на повече от месец се подготвяха за сцената – с репетиции, фотосесии, видеовизитки и участие в инициативи на Община Кюстендил. Те представиха своята красота, артистичност и индивидуалност пред публиката, превръщайки сцената в истински празник на младостта.

По традиция претендентките се представиха в три различни дефилета – бяло дефиле, дефиле в автентични народни носии и официални тоалети. Особен акцент в конкурса остава уникалната традиция девойките да излизат на сцената с оригинални фолклорни носии на близо два века, предоставени от Регионалния исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил, символ на богатото културно наследство на региона.

Концертната програма тази година постави специален акцент върху талантите на Кюстендил. Както гласи и посланието на спектакъла –

„Кюстендилска пролет“ никога не е била просто конкурс. Тя е празник на гласовете, които растат тук, на мечтите, които започват от този град, и на младостта, която носи бъдещето на Кюстендил.

На сцената публиката видя порасналите деца на Кюстендил – млади изпълнители, които носят името на своя град далеч отвъд границите му. В спектакъла участие взеха Александра Борисова, Симона Петрова – MONA, Петя Миленова и Симона Станоева от трио „ИДНА“, както и танцьорите от Танцов ансамбъл „Осогово“.

Към кюстендилските таланти се присъедини и специалният гост на вечерта – обичаната българска поп изпълнителка Михаела Маринова.

Шест десетилетия история превръщат „Кюстендилска пролет“ в традиция, която не тежи, а вдъхновява. Традиция, върху която младите стъпват уверено. Защото децата на Кюстендил винаги са разказвали за своя град чрез музиката, танца и успехите си, възпявайки неговата красота и дух.

А градът винаги е заставал зад тях – давал им е сцена, давал им е вяра, давал им е криле. Криле, на които Кюстендил полита всяка пролет – с гласовете на младите хора, които носят града в сърцата си.

Водещ на събитието бе популярният телевизионен водещ Драгомир Драганов, който с много настроение поведе публиката през отделните етапи на спектакъла.

В рамките на празничната вечер бе отбелязана и 60-годишнината от първия избор на „Кюстендилска пролет“. На сцената бяха поканени и част от носителките на титлата през годините, които споделиха емоцията и спомените си от участието в този емблематичен за града конкурс.

Новата Девойка „Кюстендилска пролет“ 2026 и нейните подгласнички ще бъдат представени официално на 21 март, когато по традиция ще получат символите на града и ще поведат празничното шествие до лесопарк „Хисарлъка“, откъдето ще отправят своето пролетно послание към жителите и гостите на Кюстендил.

Община Кюстендил изказва своята благодарност към всички партньори и спонсори, които подкрепиха празника и допринесоха за създаването на тази незабравима вечер.