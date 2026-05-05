Майските музикални дни в Кюстендил започват с джаз

Община Кюстендил открива Майските музикални дни 2026 с джаз концерт!

"Импровизацията среща фолклора и класиката", клавирен концерт на Димитър Горчаков! Концертът ще се проведе на 7 май 2026 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. в Художествена галерия "Владимир Димитров-Майстора"

Димитър Горчаков е български джаз пианист и композитор, базиран в София. Завършва НМУ „Любомир Пипков“ и НМА „Панчо Владигеров“, след което поема по пътя на свободната импровизация и жанровото смесване. Участва в множество проекти, обединяващи джаз, електронна музика, фолклор, театър и съвременни пърформативни изкуства, с изяви в Европа и извън нея. През 2021 г. издава дебютния си соло албум „Tomorrow’s Past“, в който съчетава композиция и импровизация.