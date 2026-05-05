Сливовите насаждения в Кюстендил са унищожени на 100%

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов участва в заседание на Областния щаб за защита от бедствия, на което бе обсъдена усложнената обстановка в региона вследствие на температурните аномалии в началото на месец май.

На 2 и 4 май на територията на област Кюстендил бяха отчетени отрицателни температури, които доведоха до сериозни щети по овощните насаждения. В резултат на това, от 18:00 часа на 4 май е обявено бедствено положение на територията на област Кюстендил поради трайни увреждания на селскостопанската продукция.

В срок до 19 май (включително), всички земеделски производители имат възможност да подадат заявления за пропаднали площи.

Ситуацията в община Кюстендил е изключително сериозна, особено при сливовите насаждения, където щетите достигат до 100%. При черешовите насаждения има частично оцеляване, но загубите също са значителни. Най-засегнати са селата Багренци, Таваличево, Долна Гращица, Горна Гращица, Коняво, Граница и Соволяно, посочи кметът инж. Атанасов.

„Имаме административен опит от миналата година и знаем как да действаме. Призовавам земеделските стопани да се организират бързо и да подадат заявленията си в срок“, каза още кметътна община Кюстендил.

По инициатива на инж.Атанасов на 5 май 2026 г. (вторник) от 16:00 часа в залата на Общински съвет – Кюстендил ще се проведе среща със земеделските стопани.

В срещата ще участват представители на:

• Областна дирекция „Земеделие“

• Институт по земеделие – Кюстендил

• Областна дирекция на БАБХ

• Държавен фонд „Земеделие“ – Кюстендил

• Националното сдружение „Обединени земеделски производители“

• Народните представители от 10 МИР – Кюстендил.

Целта на срещата е да бъдат обсъдени възможностите за подпомагане на засегнатите стопани и предприемане на адекватни мерки за справяне с последиците от бедствието.