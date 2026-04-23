"Празник на зелника" ще се проведе в село до Кюстендил

Тази събота и неделя село Жабокрът, Община Кюстендил на ежегодния „Празник на зелника“! Празникът започва в 11:00ч. и двата дни, а майстори от целия край ще покажат своите умения. Поради големия интерес, за първи път празникът ще се проведе в два поредни дни. Кюстендилският зелник е едно от най-емблематичните ястия за региона. Той е жива традиция, предавана от поколение на поколение, която е символ на домашния уют, грижата и любовта, с които се приготвя.

През 2024 г. зелникът беше номиниран и вписан в Националната представителна листа на елементите на нематериалното културно наследство - „Живи човешки съкровища - България“ на ЮНЕСКО.

Истинският майсторлък е в точенето и сушенето на корите. Корите трябва да са тънки и красиви като изящни дантели. Точат се бавно и с търпение, което издава любовта и грижата на жената към семейството.

По традиция плънката се приготвя със сезонни продукти- кисело зеле и праз през зимата, свежа зеленина от близките поляни - коприва, лапад, киселец през пролетта. Пече се на бавен огън със сирене и много масло.

Още в миналото той е бил предпочитана храна за хората, работещи на полето - засищащ, удобен за носене и изключително вкусен.

Зелникът е и задължителна част от обредната храна в кюстендилско. Споделя се с близките и е не само символ на празничната трапеза, но и на съхранената вяра в традициите и обичаите на българския народ.