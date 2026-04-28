В Кюстендил започват "Майските музикални дни"

Съчетайте посещението си в Кюстендил с вечер, посветена на класическата музика и се потопете в културния дух на града с "Майски музикални дни 2026 година". За осемнадесета година Кюстендил е домакин на четири приказни класически концерта - формат без аналог в града на Майстора.
На 7, 14, 20 и 27 май, с начален час 18:00 ч., Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“ ще бъде домакин на:
07.05 в 18:00ч. - Джаз концерт „Импровизацията среща фолклора и класиката“ – Димитър Горчаков - пиано
14.05 в 18:00ч. - На учителя с любов“: В памет на проф. Павел Герджиков – Проект на Национална Музикална Академия „Панчо Владигеров“
20.05 в 18:00ч. - Струнен концерт на "Classic Art" Квартет - Музика от Моцарт, Големинов, Рахманинов
27.05 в 18:00ч. - „Вечната класика“ – Концерт с международно участие: Акико Хасегава (Швейцария) – цигулка и Евелина Станчовска – пиано
Билети и карти: в ХГ „Вл. Димитров-Майстора“, 1.30ч. преди всеки концерт
Билет за единичен концерт: 10 евро
Карта за всички 4 концерта: 30 евро
За студенти и пенсионери: с 50% отстъпка
Вход СВОБОДЕН за ученици!
Организатори: Община Кюстендил и Музикално сдружение „Марин Големинов“
