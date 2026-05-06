Кметът на Кюстендил проведе среща със земеделски стопани

По инициатива на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов се проведе среща със земеделски стопани, засегнати от неблагоприятните климатични условия и нанесените щети върху овощните насаждения. В срещата участие взеха представители на Областна дирекция „Земеделие“, Институт по земеделие – Кюстендил, Областна дирекция на БАБХ, Държавен фонд „Земеделие“ – Кюстендил, Националното сдружение „Обединени земеделски производители“, както и народните представители от 10 МИР – Кюстендил.

Срещата премина при изключително голям интерес и при препълнена зала.

Кметът инж. Огнян Атанасов подчерта, че е изключително важно стопаните да се възползват от възможността за подаване на заявления за пропаднали площи в обявения 10-дневен срок до 19 май, като призова това да не се отлага за последния момент.

В рамките на срещата бе заявена ясна позиция от страна на местната власт и земеделските производители – ще се настоява за обезщетения в размер на до 80% от стойностите по технологичната карта. Поставен бе и въпросът за нейното актуализиране, тъй като тя не е променяна от 2022 г., а разходите за труд, горива, торове и препарати значително са се увеличили. Това налага изготвянето на по-реалистична оценка на производствените разходи.

Народните представители потвърдиха своята пълна подкрепа към земеделските стопани и заявиха готовност да съдействат за намиране на устойчиви решения в сектора.

По време на обсъжданията бе излъчена контактна (инициативна) група, съставена от представители на дребни, средни и едри земеделски производители, която ще води разговори с Министерството на земеделието с цел защита интересите на сектора.

Допълнително бе уточнено, че в случай на несъгласие с резултатите от извършените проверки на засегнатите площи, земеделските стопани имат възможност след изтичане на 20-дневния срок да подадат искане за повторна проверка.