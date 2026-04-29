Кюстендил отваря отдавна забравена страница в развитието на своя туристически потенциал

Сред прохладата на вековните борови гори и кристално чистия въздух на Хисарлъка, Кюстендил отваря отдавна забравена страница в развитието на своя туристически и здравен потенциал. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов откри обновения парк на територията на бившето оздравително училище – пространство с дългогодишна история, свързана с #климатолечение и грижа за здравето.

„Днес е един прекрасен ден за Кюстендил. Отваряме парк „Климатолечение“ в двора на бившия белодробен #санаториум в лесопарк „Хисарлъка“ – място с история още от 30-те години на миналия век. Още тогава френският лекар д-р Джанкин и неговият екип определят района като изключително благоприятен за профилактика и лечение на белодробни заболявания. Уникалният #микроклимат, съчетан с боровите гори и чистия въздух, превръща това място в естествена ##лечебница на открито“, заяви кметът на Кюстендил.

Днес Община Кюстендил възражда тази традиция, като отваря пространството за хората и го превръща в модерен #парк за отдих, спорт и здраве. Изградени са детска площадка, стрийт фитнес зона, както и игрища за футбол, волейбол и баскетбол – отлични условия за активен начин на живот сред природата. Разходката в „Хисарлъка“ вече няма да приключва до вратата на парка, която с години стоеше затворена. Днес той е отворен и достъпен – място, където всеки може свободно да влезе, да се наслади на чистия въздух и да #спортува активно.

„С откриването на парка възстановихме ново футболно игрище, комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, #стрийт фитнес зона и детска площадка. Това е пространство, където децата на Кюстендил и гостите на града могат да прекарват свободното си време, а в горещите летни дни прохладата и чистия боров въздух го правят още по-привлекателно“, каза още инж. Атанасов.

Той посочи, че дворът е бил затворен повече от 20 години. Днес той е обезопасен, с възстановено осветление по алеите и с предприети мерки за запазване на сградния фонд – включително нов покрив на основната сграда, за да се спре нейното разрушаване. Сградите са обезопасени, за да няма риск за посетителите.

Този #парк е естествено продължение на алеята, която досега свършваше до оградата. Сега разходката продължава там, където въздухът е най-чист. Кюстендил се връща там, където му е мястото – като център на балнео- и климатолечението. Нашите деца ще могат да растат тук.

Този #санаториум е собственост на кюстендилци. Привилегия е да живееш в Кюстендил – сред този лековит боров въздух. Ние сме против продажбата му. Успяхме да възстановим двора и да го отворим, и Община Кюстендил е кандидатствала за финансиране за цялостен ремонт на сградата.

Паркът е с работно време от 7:00 до 22:00 часа, като всички спортни съоръжения могат да се ползват напълно безплатно.