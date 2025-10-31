Софийски градски съд потвърди: Весела Лечева е председател на БОК!

Любопитно:

31 октомври 2025, 12:38 часа 222 прочитания 0 коментара
Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет. Решението е на първа инстанция.

През последните две десетилетия - от 11 ноември 2005 г., БОК беше ръководен от Стефка Костадинова, която е олимпийска шампионка и многократна световна рекордьорка в скока на височина. Нейният дългогодишен мандат приключи на 19 март 2025 г., когато се проведе изборно Общо събрание на БОК. На него легендарната състезателка по спортна стрелба Весела Лечева, която е и двукратна олимпийска сребърна медалистка и петкратна световна шампионка, се изправи срещу Костадинова в надпревара за председателския пост.

Решението на СГС подлежи на обжалване 

Лечева беше номинирана от Българския стрелкови съюз и успя да спечели вота на делегатите с 48 гласа срещу 33 за досегашния председател. 83 от общо 86 имащи право на глас федерации, обществени организации и индивидуални членове присъстваха на заседанието. 

Весела Лечева

Веднага след избора последваха редица оспорвания и съдебни действия. Няколко помещения в сградата на БОК, включително Финансовият отдел, Деловодството и Архивът, бяха запечатани по искане на Стефка Костадинова, с посочена цел „надлежно предаване на документацията“.

Юристите от екипа на Лечева заявиха, че изборът влиза в сила незабавно, но въпреки това в Софийския градски съд бяха подадени общо шест искови молби. Три от тях изискваха спиране на вписването на новото ръководство в Търговския регистър, съобщава Нова тв.

Настоящото решение на СГС подлежи на обжалване в двуседмичен срок.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
