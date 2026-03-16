Родената в Русия българка, която избухна неочаквано и стана световна шампионка в леката атлетика

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

След броени дни започва Световното първенство по лека атлетика в зала, което тази година ще се проведе в Торун, Полша. Страната ни ще бъде представена от четирима атлети в може би най-конкурентното състезание в света на атлетиката, което е с много тежки нормативи и събира само най-класните атлети в света. Затова и не е изненада, че България има само петима световни шампиони в зала, а един от тях е определян за една от най-изненадващите атлети в историята, грабвали световното злато...

Христина Калчева, която покори световния връх във високия скок

Световният шампион на България, който шокира света на леката атлетика, е Христина Калчева. Тя е родена на 29 май 1977 година в Алексин, Русия, като съдбата я отвежда към дисциплината скок на височина. Състезава се и в дългия скок, но голямото ѝ призвание е летвата, която в кариерата си успява да вдигне почти до границата от 2 метра. Именно такъв опит я отвежда и до най-големия връх в кариерата ѝ.

Става световна шампионка в зала 2 години след последния световен триумф на Стефка Костадинова

През 1997 година, когато още не е навършила 20 години, Калчева става национална шампионка в зала с резултат 1.87 метра, побеждавайки Десислава Александрова, която скача същата височина, но с повече опити. Постепенно младата скачачка започва да показва все по-амбициозни резултати, но предимно на състезания в България. Тя стига до границата от 1.99 метра, но остава да го покаже и на голямата сцена, където се раздават най-значимите медали.

199 см я отвеждат до световно злато и Спортист №2 на България

През 1999 година идва звездният момент на Калчева и нейния треньор Атанас Атанасов. На 5 март в Маебаши (Япония) 21-годишната скачачка преодолява 199 сантиметра във финала на висок скок едва за втори път в кариерата си, за да може да пребори конкуренцията и да стане световна шампионка - по примера на Стефка Костадинова, която е единствената ни друга световна шампионка във високия скок в зала, и то с цели пет златни медала. Освен това тя завършва и на престижното второ място в анкетата "Спортист на годината" на България за 1999 г., като е изпреварена единствено от Гълъбин Боевски.

Провалът на Олимпийските игри в Сидни

Медалът на Калчева идва само 2 години след световното злато на Костадинова. А нейният триумф в Япония идва в предолимпийската година, което дава големи надежди за Сидни 2000. Там обаче българката не успява да стигне квалификационната норма от 194 см и прави три неуспешни опита още на 180 см. Контрастът в нейното представяне на Световното в зала през 1999 г. и на Олимпийските игри в Сидни през 2000 г. е голям - и тъкмо затова изданието Spikes я определя за един от изненадващите световни шампиони в леката атлетика.

Кариерата на Калчева е краткотрайна, като скоро след това тя се отказва от професионалния спорт. Въпреки че не успява да разгърне потенциала си на олимпийската сцена, Христина Калчева постига историческа световна титла за България, нареждайки имената си до това на Стефка Костадинова, както и на Христо Марков, Тереза Маринова и Николай Антонов, които също имат световни титли в зала.

Автор: Стефан Йорданов

