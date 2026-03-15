"Макс Верстапен преживява кошмар": Тото Волф съчувства на четирикратния шампион за проблемите на Ред Бул

Кошмарът за Макс Верстапен от началото на сезона във Формула 1 продължи и във втория състезателен уикенд. Проблемите за четирикратния световен шампион започнаха миналата седмица по време на квалификациите за първия старт на кампанията в Астралия. Нидерландецът претърпя инцидент на пистата още в първата секция от квалификационната сесия и трябваше да стартира от последната позиция в неделната надпревара. Верстапен за пореден път показа класата си и успя да се изкачи до 6-о място. Въпреки обрата, ясно се видя, че Ред Бул не е на нужното ниво да се бори за титлата.

Още по-тежък удар по амбициите на Макс Верстапен и Ред Бул в Китай

Още в Мелбърн стана ясно, че австрийският отбор, който бе смятан за един от фаворитите преди началото на сезона, не е разработил кола, която да се противопостави на Мерцедес и Ферари, които са извлекли максимума от новия регламент. Освен на болида на Ред Бул, новите правила не понасят и на Макс Верстапен. Той неведнъж се изказа против промените и дори заяви, че спортът вече не прилича на Формула 1. Кошмарът, започнал в Австралия, продължи и в Китай. Нидерландецът не бе част от битката за челните позиции в двете квалификации и остана без точки от спринта след много лош старт, при който се свлече от 8-а до 13-а позиция.

Кошмарният старт от съботния ден се повтори и в неделя, като Верстапен отново изостана и загуби осем позиции. Впоследствие той се изкачи до 6-о място, но малко след половината обиколки бе принуден да се откаже заради проблем. След Гран при на Китай той отново изрази силното си недоволство от новите правила във Формула 1, заявявайки, че феновете, които харесват този тип състезателна акция на пистата "не разбират от спорта" и че новите правила са фундаментално погрешни. Той добави, че не се забавлява и в момента Формула 1 е като "Марио Карт".

Тото Волф съчувства на Верстапен

Шефът на Мерцедес Тото Волф обаче смята, че критиките на Верстапен са отчасти свързани със ситуацията в Ред Бул. Той каза, че е наблюдавал кадрите от болида му и ясно се вижда, че колата на "биковете" е ужасна за каране: "Искам да кажа, че Макс наистина преживява кошмар. Когато погледнете камерата на борда, която имаше в квалификациите вчера, това е просто ужасно за каране. И можете да видите това, но при много други отбори не е така." Шефът на отбора на Мерцедес добави, че състезанието в Шанхай всъщност беше доста забавно, особено заради битката между двете Ферари и Джордж Ръсел и историческата победа.