На фона на скандалите в БОК: Лечева зае висок пост в Европейската конфедерация по стрелба

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба по време на Генералната асамблея, която се провежда в Ереван, Армения. Двукратната олимпийски медалистка получи гласовете на делегатите за четиригодишен мандат. За поста се бореха още 13 кандидати. За президент беше преизбран Александър Ратнер, който вече има един мандат зад гърба си. Петкратната световна и осемкратна европейска шампионка е първата българка, която заема толкова висок пост в международните структури на спортната стрелба.

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

Това се случва на фона на продължаващата сага в Българския олимпийски комитет. Лечева все още не встъпила в длъжност заради жалби за Общото събрание на централата, макар че Международният олимпийски комитет признава Весела Лечева за победител.

"За мен това е нова голяма отговорност, както и безспорно признание. Радвам се, че българската спортна стрелба получи своето заслужено място в международните структури. От позицията на вицепрезидент ще работя още по-отдадено за развитието на любимия ми спорт", коментира Лечева.

По време на двудневната Генерална асамблея беше представена програма за управление пред 110 представители на европейските федерации, а днес се проведе и избора на ново ръководство на Европейската стрелба. Приоритетите за управление са свързани с модел, който съчетава спортно развитие, финансова устойчивост и прозрачно управление, както и по-голяма подкрепа за организаторите на събития, инвестиции в млади и елитни състезатели, техническа и образователна помощ за националните федерации.

ОЩЕ: Весела Лечева за Карлос Насар: Не може шампионите да са зависими хора