Актьорите Алена Вергова и Боян Тодоров изпращат лятото с емоционален дует (ВИДЕО)

09 септември 2025, 09:42 часа 132 прочитания 0 коментара
"Нощта умира сама" – първият дует на актьорите Алена Вергова и Боян Тодоров вече е факт. Парчето е заредено с емоция, носи усещане за късно лято и има потенциал да се превърне в радиохита, който ще изпрати лято 2025. Песента е и първи сингъл от предстоящия дебютен албум на Боян Тодоров, планиран за пролетта на 2026 година.

Идеята за песента се ражда по време на разходка в Рим през пролетта, когато в съзнанието на Боян се появяват първите редове от припева.

Снимка: PR

„Тананиках си по улицата и изведнъж фразите от припева се настаниха в главата ми така, както ще ги чуят хората. Сякаш вдъхновението ми бе спуснато от горе. Разбрах, че песента има потенциал, когато след няколко вечери, вече в България, продължавах да си припявам същите няколко фрази и осъзнах, че съм ги запомнил с точната мелодия, която ми хрумна тогава. Още на другия ден отидох при моя близък приятел - музикалния продуцент Исаак Енчев, с който разработихме идеята и тя придоби формата, която чувате и сега.“, споделя Боян.

По-късно той кани Алена за дует, след като я чува да пее в спектакъла „Опера за три гроша“ в НАТФИЗ. „Алена беше първият ми и единствен избор. Нейният глас и присъствие направиха песента два пъти по-силна“, категоричен е изпълнителят.

Снимка: PR

„Когато чух текста за първи път, веднага усетих любовта и смисъла, с който Боян е работил по него и веднага казах "правим го", без да се замисля. Беше невъзможно да кажа „не“. След това я чухме още няколко пъти, за да ми разясни кога влиза женския вокал - тогава си дадох сметка, как пее като змей, дадох си сметка също и , как някак си паснаха вокално гласовете ни. И така се влюбих в песента. Защото е чиста и искрена. “, допълва Алена.

Магията на залезите и изгревите

Видеото към „Нощта умира сама“ е заснето на емблематичната сцена върху син бус над скалите на Варвара. Там, сред залези, чисто нощно небе и изгреви, историята на песента оживява благодарение на Rad Thrill Films.

Силната артистична енергия между двамата е ясно осезаема – в начина, по който представят музиката и изграждат историята си. „Алена е артист в най-чистия смисъл на думата. Не можеш да я видиш или чуеш и да не остане в съзнанието ти. Огненото ѝ присъствие, заедно с нежния и красив тембър, придават на песента един характерен заряд. Иронично, дебютната ѝ песен се казва “Приключваме”, но Алена… тепърва започва!“, споделя Боян. „Харесвам у Боян това, че знае много добре какво иска и с каква отдаденост работи. Енергията и професионализмът му правят съвместната ни работа вдъхновяваща“, допълва Алена.

Ева Петрова
