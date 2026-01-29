Оставката на Румен Радев:

Обявиха водещите на "Евровизия" във Виена (СНИМКИ)

Обявиха водещите на тазгодишния музикален конкурс "Евровизия", който ще се проведе във Виена: Виктория Сваровски и Михаел Островски. Дуото ще бъде водещо на всичките девет предавания от 12 до 16 май 2026 г. и ще приветства милиони зрители от виенската зала "Щатхале" с "Добър вечер, Европа!".

Обществената австрийска телевизия ORF ще бъде домакин на 70-ото юбилейно издание на песенния конкурс. Програмният директор на ORF Стефани Гройс-Хоровиц сподели, че са търсили перфектните водещи и са ги намерили в лицето на Виктория и Михаел. Според нея те са двойка, каквато не е виждана досега. И двамата са невероятни фенове на конкурса "Евровизия", двама изключителни посланици на каузата, чието изпълнение ще се запомни. Целта на ORF е да впечатли международната публика от цял свят с изключително телевизионно преживяване.

Виктория Сваровски – медийна звезда с известно име

Родената през 1993 г., Виктория Сваровски, е телевизионна водеща, предприемач, модел, дизайнер и певица. Като част от световноизвестното семейство Сваровски, тя съзнателно избира независим кариерен път, далеч от семейния бизнес, още в ранна възраст. На 16 години подписва първия си договор за запис със Sony Music и издава няколко сингъла. На 18 години се мести в Лос Анджелис, където си сътрудничи, наред с други, с носителката на награда "Грами" и авторка на песни Даян Уорън. Големият ѝ пробив идва през 2016 г. с победата ѝ в телевизионното танцово шоу Let's Dance. Малко след това тя става най-младият член на журито в историята на "Германия търси талант". От 2018 г. е редовен член на екипа на водещите на Let's Dance, едно от най-успешните шоута в немскоезичния свят. Била е и водеща на церемонията по връчване на наградите "Бамби", едни от най-престижните награди за шоупрограми в Европа.

Наред с телевизионната си кариера, Виктория основава собствена марка за красота. Като модел се е появявала на кориците на множество национални и международни списания. Виктория Сваровски е известна като многостранна личност, която търси нови предизвикателства. В началото на 2026 г. тя сбъдна дългогодишната си мечта, като участва в рали Дакар, най-трудното рали в света. Водещата с нетърпение очаква новото предизвикателство, когато ще застане на сцената на "Евровизия". За нея конкурсът е празник, който събира хората, за да празнуват живота и музиката.

Михаел Островски – комедийна звезда и мултиталант с австрийски чар

Михаел Островски е актьор и водещ от Щирия. Той е мултиталант, известен преди всичко като комедиен актьор. Освен това Островски е сценарист и режисьор на няколко филма. Той става известен през 2004 г. с филма "Голи охлюви", който става вторият най-успешен филм на годината в Австрия. Днес Островски е един от най-търсените актьори в родината си. Често е и водещ на различни телевизионни предавания. Носител е на австрийската телевизионна награда "Роми" за водещ на телевизионното предаване "100 години радио". Според водещия "Евровизия" е символ на толерантността, сплотеността и единството – ценности, зад които той с удоволствие застава.

Весела Софева Отговорен редактор
