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Световноизвестният пианист Кирил Герщайн с ексклузивен концерт в зала "България" на 16 юли

11 юни 2026, 17:30 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: Софийска филхармония, фотограф: Marco Borggreve
Световноизвестният пианист Кирил Герщайн с ексклузивен концерт в зала "България" на 16 юли

На 16 юли София ще бъде домакин на концерт, който има всички предпоставки да се превърне в едно от музикалните събития на лятото. В зала "България" от 19:00 ч. световноизвестният пианист Кирил Герщайн ще се срещне със Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров в програма, която събира две произведения с изключителен заряд – Третия концерт за пиано на Сергей Рахманинов и Първата симфония на Веселин Стоянов.

Рахманиновият Трети концерт е сред най-желаните и най-трудните произведения в целия клавирен репертоар. Наричан „Еверест за пианистите“, той поставя на изпитание не само виртуозността, но и артистичната смелост на всеки изпълнител. Именно с такива предизвикателства е свързван Кирил Герщайн – музикант от световна величина, който редовно концертира с най-престижните оркестри и диригенти на нашето време.

фотограф: Marco Borggreve

Втората част на вечерта е посветена на Първата симфония на Веселин Стоянов – произведение, което заема особено място в историята на българската музика. Мащабна, емоционална и ярко оркестрирана, симфонията звучи като уверена заявка за мястото на българската култура в европейския музикален контекст.

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Творчески път

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Роден през 1979 г. във Воронеж, Русия, Кирил Герщайн е сред най-ярките пианисти на своето поколение. Неговият необичаен творчески път започва едновременно в света на класическата музика и джаза. Едва 14-годишен той става най-младият студент в историята на престижния колеж по музика Бъркли в Бостън, където учи джаз пиано по покана на легендарния вибрафонист Гари Бъртън. По-късно се насочва изцяло към класическата музика и завършва обучение в Манхатън, след което специализира при Дмитрий Башкиров в Мадрид и Ференц Радош в Будапеща.

Международният му пробив идва с Първата награда на престижния конкурс Артур Рубинщайн през 2001 г. Следват отличия като Gilmore Artist Award и Avery Fisher Career Grant, които го утвърждават сред водещите пианисти на световната сцена.

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Герщайн концертира с най-значимите оркестри в света, сред които Берлинска филхармония, Концертгебау оркестър, Лондонският симфоничен оркестър, Гевантхаус оркестър - Лайпциг и водещите симфонични оркестри на САЩ. Работил е с диригенти като сър Саймън Ратъл, Пааво Ярви, Иван Фишер и Кирил Петренко, който го нарича „любимият ми пианист”.

Изкуството му се отличава с рядко съчетание от интелектуална дълбочина, техническа свобода и импровизационна спонтанност – наследство от ранните му джазови години.

Билетите за ексклузивното събитие са в продажба в касата на зала "България" и в Eventim.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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