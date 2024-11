Уили Нелсън издаде 76-ия си солов албум

Американският музикант и актьор Уили Нелсън, който е на 91 години, издаде нов албум - "Last Leaf on The Tree", предаде Асошиейтед прес. Това е вторият му студиен албум за тази година. Освен това е 76-ият му солов албум и 153-и в кариерата му.

"Last Leaf on The Tree" е първият албум на кънтри изпълнителя, продуциран изцяло от сина му. Музикалната продукция съдържа песни от автори като Том Уейтс, Нийл Йънг и Нина Симон, нова версия на песента на Нелсън от 1962 г. "The Ghost" и парчето "Color of Sound", написано съвместно със сина му, предава БТА.

След седем десетилетия писане на песни Нелсън казва в интервю за Асошиейтед прес, че единственият начин да се определи дали една песен е добра, е, когато тя бъде чута. "Познаваш я, когато я чуеш. Когато чуеш нещо и си кажеш: По дяволите, иска ми се аз да бях написал това, това е добра песен".

Спомен за Крис Кристоферсън

За своя колега от музикалната кънтри група The Highway Men - Крис Кристофeрсън, който почина през септември тази година, Нелсън казва: "Той беше велик автор на песни. Остави много фантастични произведения, за да ги пеем, докато сме тук, на този свят. Крис беше мой много добър приятел. И, знаете ли, ние просто се забавлявахме заедно и създадохме много музика, видеоклипове и филми. Когато Крис почина, това беше много тъжен момент за мен".

