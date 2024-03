Кампанията Weather Kids призовава за спешни климатични действия в името на идните поколения (ВИДЕО)

Сегментът предупреждава зрителите, че повишаващите се температури ще доведат до още катастрофални въздействия, предизвикани от изменението на климата, като тези, които изпитваме в момента върху хората и световната икономика. Очаква се да окажат въздействие върху 94% от децата по света, заплахи за продоволствената сигурност и потенциално увеличение на сметките на данъкоплатците в световен мащаб от трилиони щатски долари.

„Това е лудост! Училищата са затворени, защото е прекалено горещо. Горските пожари поглъщат цели градове, а наводненията правят всичко мокро и отвратително“, обявява младият водещ.

Въздействаща молба

Прогнозата завършва с въздействаща молба от децата: „За нас това не е просто прогноза за времето. Това е нашето бъдеще.” Зрителите се насърчават да подпишат обещание за действие, като вземат устойчиви финансови решения и се образоват относно климатичните решения и глобалните действия в областта на климата. Новата видео поредица на ПРООН Climate Action Explained, озвучена от Николай Костер-Валдау, която допълва кампанията, подчертава някои от конкретните решения, които вече се случват.

„Weather Kids отправят мощен призив, за да ни предупреди за бъдеще, което със сигурност ще се материализира, ако не предприемем смислени действия в областта на климата днес“, казва Ахим Щайнер, ръководител на Програмата за развитие на ООН (ПРООН). „Продължаващата инерция по отношение на изменението на климата ще доведе до все по-необитаема планета за „днешните деца“ и бъдещите поколения. Можем да коригираме курса, само ако се движим със скорост и мащаб сега. Това включва декарбонизиране на нашите икономики и подобряване на достъпа до чиста енергия за всички, защита и възстановяване на нашия естествен свят и даване на глас на общностите при вземане на решения за климата в техните страни.“

Кампанията

Кампанията Weather Kids е част от усилията на ПРООН да вдъхнови обществен разговор и да насърчи действия относно изменението на климата по пътя към преговорите на COP30 за климата, които ще се проведат в Бразилия през 2025 г. COP30 ще отбележи десетата годишнина от Парижкото споразумение за климата от 2015 г. и ще даде критична възможност светът да тръгне по пътя към ограничаване на глобалното покачване на температурата до 1.5°C, като страните представят нов кръг от действия в областта на климата и цели, които планират да предприемат. Тези планове, известни като „Национално определени приноси“ (NDC), са в самото сърце на глобалната борба срещу изменението на климата.

Weather Kids е подкрепена от обширната дейност на ПРООН относно изменението на климата и действията в областта на климата. Новосъздаденият климатичен център на ПРООН предоставя най-голямото портфолио от начини за подкрепа на системата на ООН за действия в областта на климата в близо 150 държави. Водещата инициатива ClimatePromise на ПРООН подкрепя действия за справяне с глобалното затопляне, като работи с 85% от развиващите се страни в света по техните NDC планове.

Създадени да имитират прогнозите за времето, които телевизионните зрители виждат всеки ден, те са разработени с помощта на данни от Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC) и платформата с данни на UNDP ClimateHorizons.

Над 80 страни по света

Weather Kids ще се излъчва по новинарските канали в над 80 страни по света. Този глобален обхват стана възможен благодарение на широката коалиция от партньори, много от които дадоха от своето време и усилия за тази обща кауза. В допълнение към нашите основни партньори WMO и The Weather Channel, водещата потребителска марка на Weather Company, ПРООН биха искали да благодарят на: Activista; Earth X; Pvblic Foundation, The Artery, международната консултантска организация по комуникации ICCO и SAWA, глобалната асоциация за кино реклама и нейната мрежа от членове. За разширяване на глобалния обхват на кампанията Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) е стратегически партньор, като редица членове на ЕСРТ активно участват в кампанията Weather Kids. Наред с това Eurovision News подкрепя кампанията като съдейства за разпространението на нейното съдържание сред електронни медии по целия свят.

