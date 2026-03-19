19 март 2026, 13:06 часа 223 прочитания 0 коментара
Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април в 17 МИР - Пловдив-област

Представяме ви листата на БСП в 17 МИР - Пловдив-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Атанас Димитров Телчаров

2. Николай Георгиев Гачев

3. Ралица Костадинова Сатанска

4. Иван Димитров Гюров

5. Петър Минчев Калпошанов

6. Маринела Тодорова Стоянова

7. Делян Иванов Караславов

8. Здравко Данаилов Данаилов

9. Милко Генов Сарафов

10. Стефан Иванов Методиев

11. Енко Георгиев Найденов

12. Стойчо Малинов Томов

13. Кръстю Иванов Кодошев

14. Радослав Павлов Мишин

15. Румен Данаилов Сипков

16. Любомир Иванов Славков

17. Радослав Васков Тачев

18. Никола Янков Тодоров

19. Иван Александров Кузмов

20. Гергана Николаева Маринчешка

21. Теменуга Йорданова Йорданова

22. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова

Димитър Радев Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
