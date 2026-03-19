Спирането на руския газ: Какво се прави в България?

Започна поетапното прилагане на ограниченията върху вноса на руски природен газ, въведени с Регламент (ЕС) 2026/261 на Европейския парламент и на Съвета от 26 януари 2026 г., съобщиха от Националната организация на митническите агенти. Регламентът предвижда постепенно прекратяване на вноса както на природен газ в газообразно състояние по тръбопроводи (КН 2711 21 00), така и на втечнен природен газ (КН 2711 11 00), когато същите са с произход от Руската федерация или се изнасят пряко или непряко от нея.

Пълното прекратяване на вноса следва да бъде реализирано най-късно до 1 ноември 2027 г., уточняват от организацията.

Ограниченията се въвеждат поетапно, като обхващат различни категории договори в зависимост от датата на тяхното сключване. За договори, сключени или изменени след 17 юни 2025 г., забраната се прилага от 18 март 2026 г. При договори, сключени преди тази дата, са предвидени преходни периоди, които варират в зависимост от вида на доставката (втечнен или газообразен газ) и срока на договора.

Започна издаването на разрешения за внос на природен газ

В този контекст Агенция "Митници“, в качеството си на разрешаващ и контролен орган в България, започна издаването на разрешения за внос на природен газ по реда на регламента. Разрешенията се издават последователно по реда на подаване на заявленията и обхващат предвидените месечни количества по съответните договори.

С оглед спецификата на доставките на природен газ по фиксирани транспортни инсталации — непрекъснат физически поток и обвързаност с дългосрочни договори — възниква необходимост от допълнителна яснота относно практическото прилагане на новите изисквания.

В тази връзка бяха проведени работни срещи между Агенция "Митници“ и представители на бизнеса, включително Националната организация на митническите агенти и Българската петролна и газова асоциация. В рамките на този диалог бе изготвен проект на национални указания за прилагането на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2026/261 при внос на природен газ по тръбопровод.

Целта на предложените указания е да осигурят единно и предвидимо прилагане на регламента, като същевременно отчитат техническите и пазарните особености на доставките и допринасят за ограничаване на административната тежест за всички участници в процеса, посочват от организацията.