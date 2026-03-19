Атракция за Лазаровден: Ретро влак ще пътува до Банкя

19 март 2026, 14:45 часа 700 прочитания 0 коментара
Две специални ретро пътувания с парен локомотив от София до Банкя по повод Лазаровден (4 април) организират БДЖ. Атракционната композиция ще бъде начело с най-стария възстановен за движение парен локомотив №26.26 от музейния парк на БДЖ, произведен в края на първото десетилетие на XX век.

Празничният влак с три тематично украсени за Великден пътнически вагона ще изпълни два курса по маршрута София – Банкя – София в рамките на деня.

ОЩЕ: БДЖ залага на Плана за възстановяване за нови влакове

Първото пътуване тръгва в 9.00 ч. от Централна гара София и пристига в Банкя в 9.42 ч., а обратният курс е в 11.10 ч. с пристигане в столицата в 11.51 ч. Второто пътуване ще стартира в 13.50 ч. от София, като влакът ще пристигне в Банкя в 14.32 ч. Обратният курс ще бъде в 16.10 ч. от Банкя с пристигане в София в 16.51 ч.

Пътниците ще могат да се потопят в празнична атмосфера, като за децата ще има образователни подаръци, свързани с Лазаровден, Цветница и Възкресение Христово.

По време на престоя в Банкя ще има време за разходка из градския парк, където може да бъде разгледана реставрираната Централна минерална баня с характерната ѝ архитектура, както и обособеното пространство за културни събития в парк "Ротонда".

ОЩЕ: Празнична ретро мотриса ще пътува от София до Банкя за Баба Марта

Цената на двупосочния билет за възрастни е 20 евро и включва запазено седящо място. За деца до 10 години цената на билета е 10 евро. Билети за атракционния влак могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн.

 

 

Виолета Иванова
