Войната в Украйна:

Суперкомпютър посочи изненадващ фаворит за трофея в Шампионска лига

19 март 2026, 14:20 часа 910 прочитания 0 коментара
Английският гранд Арсенал изглежда почти сигурен участник в полуфиналите на Шампионската лига, като суперкомпютърът на Опта му дава 78,71% вероятност да попадне сред Топ 4 на отборите в турнира, както и повече от 50% вероятност да играе финал. Тимът от Лондон, който никога в историята си не е печелил Шампионска лига, е кредитиран с 29% шанс да спечели купата в турнира - най-добре от всички останали тимове. На четвъртфиналите в Шампионската лига лидерът във Висшата лига ще се изправи срещу португалския шампион Спортинг Лисабон.

Арсенал има най-големи шансове да спечели Шампионска лига

Барселона има 66,47% вероятност да се класира на полуфиналите, като излезе победител от двубоите срещу Атлетико Мадрид. Статистическата компания Opta, специализирана в спортните анализи, дава на Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен 55% шансове да продължат в голямата четворка, като те трябва да елиминират трудни противници и много успешни тимове в турнира - съответно Реал Мадрид и Ливърпул.

Реал получава само 21,29% възможност да попадне на полуфинал и едва 9,55% да играе на финал, което е твърде малко след отстраняването на Манчестър Сити. Спортинг Лисабон има най-малкия шанс - само 3% да спечели Шампионската лига, но дори и клубът от Лисабон е смятан за тотален аутсайдер. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Шампионска лига Арсенал
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес