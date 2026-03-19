От Галатасарай избухнаха срещу играч на Ливърпул и "най-слабия съдия"

Окан Бурук отправи остри критики към съдйството след загубата на Галатасарай с 0:4 от Ливърпул. Оплакванията на старши треньора на "лъвовете" са породени от рокадата в съдийския състав за реванша от осминафиналите на Шампионската лига. Сблъсъкът на "Анфийлд" трябваше да бъде ръководен от Шимон Марчиняк, но той бе възпрепятстван поради контузия, което доведе до включването на четвъртия арбитър Павел Рачковски.

"През целия мач Ибрахима Конате извършваше всякакви нарушения срещу Виктор Осимен. Очаквахме най-добрия съдия в света, но получихме най-слабия. Признавам обаче, че нашият съперник игра много по-добре от нас. Загубихме увереност в хода на мача. Нашите фенове очакваха много по-смел Галатасарай, но нещата не се развиха така, както се надявахме", каза Окан Бурук.

Още: Счупена ръка и полуампутиран палец: двама футболисти са се осакатили в Ливърпул

Срещата беше белязана от изключително тежка травма в ръката на звездата на турския гранд Виктор Осимен, което доведе и до неговото изваждане от игра още на полувремето. За 90 минути на терена Галатасарай отправи едва един точен удар към вратата на Ливърпул, което беше крайно недостатъчно да стопи предимството на домакините. Те завършиха с 16 изстрела в целта, четири от които се превърнаха в голове.

Така срещата завърши при 4:0 в полза на мърсисайдци. Те се намират на трето място в класирането, докато Галата е цели 17 места под тях. Следващият мач за "червените" в Шампионска лига е на 8 април, когато ще гостуват на ПСЖ в мач от четвъртфиналите.

Още: Безпощаден Ливърпул показа съвсем друго лице и даде заявка за трофея в Шампионска лига