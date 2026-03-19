Кошмар за Реал Мадрид: спасителят на „кралете“ ще пропусне 3 дербита, виси за Ел Класико

На 17 март радостта за Реал Мадрид беше голяма. „Кралете“ победиха Манчестър Сити с 2:1 в реванша от 1/8-финалите на Шампионска лига и с общ резултат 5:1 продължиха към 1/4-финалите, където ще срещнат Байерн Мюнхен. Но от мача на „Етихад“ Реал Мадрид си тръгва с огромна загуба. Титулярният вратар на „кралете“ Тибо Куртоа бе заменен на почивката от Андрий Лунин, а контузията му ще го извади от игра за месец и половина.

Контузията на Куртоа го вади за месец и половина

След края на двубоя стана ясно, че белгиецът е бил контузен още преди началото на срещата. Проблемът е в адуктурните мускули на бедрото, които той е разтегнал. Куртоа може спокойно да се определи като един от основните стълбове в защитата на Реал Мадрид, тъй като прави много спасявания, някои от които наглед са невъзможни. Такъв беше случаят и срещу Манчестър Сити, където вратарят спаси много положения, които „гражданите“ създадоха, кое от кое по-опасно.

Куртоа може да пропусне Ел Класико през май

Контузията на Тибо Куртоа се оказва доста по-сериозна, отколкото първоначално се смяташе. В Испания информацията гласеше, че белгиецът може да пропусне дербито с градския съперник Атлетико Мадрид, но нищо не беше сигурно. Е, вече официалната информация потвърди, че Куртоа ще пропусне цял месец и половина заради травмата. Очаква се той със сигурност да пропусне 8 мача на Реал Мадрид. Три от тях са изключително важни – Мадридското дерби на 22 март и 1/4-финалите срещу Байерн Мюнхен на 7 и 15 април. Положението става още по-притеснително, тъй като Куртоа е под въпрос и за Ел Класико на 10 май. Тогава „кралете“ гостуват на Барселона в мач от Ла лига.

