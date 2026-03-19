Един билет за всичко: Държавата реформира обществения транспорт

В сферата на обществения транспорт започва мащабна реформа, която ще обхване всички нейни компоненти. Предвижда се създаването на нова национална транспортна схема, както и актуализиране на общинските мрежи, като централна роля в националния модел ще заема железопътният транспорт. Планира се внедряване на Интелигентна система за управление, въвеждане на единен превозен документ за различни видове транспорт и изграждане на клирингова система за разпределение на приходите от билетите.

Това е заложено в новия закон за обществения транспорт, приет в последния работен ден на настоящото Народно събрание. Законодателният акт бе гласуван след интензивна работа на ресорната комисия, която успя да осигури необходимия кворум. По този начин бе предотвратен рискът страната да загуби десетки милиони евро заради неизпълнение на ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост. Законът е част от условията, свързани с предстоящото четвърто искане за плащане по плана.

Първият етап от реформата включва изграждането на Интелигентната система за управление на обществения транспорт и клиринговата система за разпределение на приходите от продажбата на единните билети. Чрез новата система ще се осигурява наблюдение в реално време на транспортните процеси, както и контрол върху разпределението на приходите. Реализацията на тези два ключови компонента трябва да бъде завършена в рамките на 12 месеца.

В срок до още шест месеца след въвеждането им следва да бъде утвърдена новата национална транспортна схема. Тя ще обедини и координира всички линии за пътнически превози, като графикът на железопътния транспорт ще служи като основа за планиране на междуобщинските и общинските връзки. До този момент всички системи за продажба и контрол на билети трябва да бъдат приведени в съответствие с националната платформа за единен превозен документ.

Реформата предвижда и допълнителни улеснения за пътниците, съчетани със значително по-строги санкции при нарушения. Ще бъде създадена Национална точка за достъп, която ще позволява планиране на пътувания в реално време, избор на оптимални маршрути и комбиниране на различни видове транспорт - автомобилен, железопътен, въздушен и морски.

За първи път се въвеждат и сериозни глоби при нарушаване на правата на пътниците. Част от санкциите, които ще се прилагат спрямо НКЖИ, обаче са с отложено влизане в сила. Например глоба в размер от 700 до 2100 евро при отказ за осигуряване на алтернативен транспорт ще се прилага от 7 юни 2028 г. Санкциите за липса на информация за очакваните часове на заминаване и пристигане, в размер от 350 до 700 евро, ще влязат в сила от 4 декември 2029 г. Въпреки това част от предвидените наказания ще започнат да се прилагат още с приемането на закона.