MOODYMANN е първият обявен гост на SUMMER GATES в ЧИСТИЛИЩЕТО

Има места, където се чувстваме свободни. Има музика, която не може да се обясни – тя се усеща. Има нощи, след които нищо не звучи по същия начин. Поредицата от музикални преживявания SUMMER GATES е именно това – създадена е за тези, за които чистата любов към качествената селекция и споделената енергия са всичко.

Първият обявен гост от лятната програма на откритата сцена на ЧИСТИЛИЩЕТО е не друг, а MOODYMANN – едно от най-енигматичните и значими имена на хаус музиката. На 11 септември той ще ни отведе на трансформиращо музикално пътешествие. Съвсем скоро следват още акценти от поредицата SUMMER GATES, които ще направят летните ни вечери в столицата абсолютно незабравими. Гаранция за това дава и фактът, че зад създаването на програмата стоят самите Reel Feel.

За MOODYMANN

Фотограф: Jada Imani

KENNY DIXON JR. aka MOODYMANN е от Детройт – град, който е дал на света неповторим звук. Кени Диксън Джуниър е не просто продуцент, той е създател на емоция, изградена от соул, фънк, джаз и блус, пречупени през призмата на хаус музиката по начин, който никой друг не е успял да достигне. Неговите парчета не са за масите и никога не са били. Музиката му е за тези, които я разбират с тяло и с душа и за които един бийт може да каже повече от хиляди думи. Тя може да е по-бавна или пък по-ударна и енергична – MOODYMANN ни води във всякакви нови посоки.

Той казва, че не прави музика, на която всеки просто да танцува. И думите му не са поза, а вид манифест. Той е един от малкото в електронната музика, за които звукът говори сам. Дава интервюта изключително рядко, рядко се показва. Всичко, което иска да каже, казва през пулта.

MOODYMANN е основател на независимия лейбъл KDJ Records. От средата на 90-те той е оставил след себе си същински каталог от класики – "The Day We Lost the Soul", посветена на Марвин Гей, "Forevernevermore", "I Can’t Kick This Feeling When It Hits", "Don’t Be Misled", "Dem Young Sconies" – тези парчета живеят извън времето. Като част от колектива 3 Chairs заедно с Тео Париш и Рик Уилхойт той допринася за това Детройт да има своя дефиниран и отличителен стил за поколения напред.

Стилът на MOODYMANN е невъзможен за копиране. Мнозина са опитвали, но е трудно да се достигне до същата емоция. Защото онова, което прави MOODYMANN, идва от място, до което не се достига с техника – идва от сърцето на един град, от историята, от чиста и неподправена любов към музиката.

Мястото, на което ще го посрещнем, също не е обикновено. ЧИСТИЛИЩЕТО е малко извън центъра, много извън обичайното – точно там, където музиката намира правилната сцена – без граници, рамки, без задръжки, с наслада за всички сетива. На лятната сцена под открито небе – пространството на двора е създадено за преживявания, не за фон.

SUMMER GATES е поредица. Всяко издание носи ново ниво на пречистване. Всеки гост е избран с причина. Очаквай още новини скоро. Следи за анонси – не искаш да пропуснеш нито един.

Билети за 11 септември можеш да намериш тук, като "Ранно пиле" са на цена 20 EUR: https://bilet.bg/bg/cart/moodymann-with-special-guests-7864