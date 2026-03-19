Министърът на спорта говори за влиянието на Бербатов в политиката и проблемите в БОК

В последните дни у нас все повече се говори за допирни точки между спорта и политиката. Председателят на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова подаде оставка, за да се оттегли от поста и да влезе активно в държавната политика. А легендата на българския футбол Димитър Бербатов първо беше спряган за служебен министър на младежта и спорта. След като Димитър Илиев зае тази позиция, Бербатов стана съветник на служебния министър-председател Андрей Гюров. Димитър Илиев говори и по двете теми пред колегите от „Sportal“.

Димитър Илиев: „Не може БОК да е неясно представителство“

Ето какво каза служебният министър на спорта за ситуацията в БОК, където Стефка Костадинова и Весела Лечева водеха битка за председателския пост: „Аз вярвам, че тези две големи спортистки ще намерят решение как да се излезе от ситуацията. Не може БОК да е неясно представителство. Трябва да се знае кой управлява. Да се взимат легитимни решения. Аз вярвам, че ще се намери решение“.

„Работим в много добра координация“

Димитър Илиев обърна внимание и на ролята на Димитър Бербатов като съветник на служебния министър-председател Андрей Гюров: „Работим в много добра координация. Споделяме си, обсъждаме тема. Според мен той има идея да направи нещо много добро. Той изпрати анкета до всички федерации. Цялата тази информация той ще е обработи и ще представи в доклад“.

