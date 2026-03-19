Вижте листата на "ДПС - Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 16 МИР - Пловдив-град

Представяме ви листата на "ДПС - Ново начало" в 16 МИР - Пловдив-град за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. Стефка Георгиева Костадинова-Попвасилева
2. Мехмед Юмер Атаман
3. Али Мустафа Байрам
4. Недялко Петков Петков
5. Ахмед Юсеин Пехливан
6. Христо Неделчев Христов
7. Тунай Сюлейманов Хюсеинов
8. Десислава Христова Христозова
9. Джелил Гюрселев Алиев
10. Веселин Александров Василев
11. Юмит Халил Расим
12. Денис Супхи Хасан
13. Рангел Щерев Атанасов
14. Калин Веселинов Брезелиев
15. Октай Шабан Чалъшкан
16. Росица Славчева Каварджиева
17. Чавдар Петров Здравчев
18. Владислав Цветанов Велев
19. Мирослав Алексеев Каменов
20. Ренета Антонова Илиева
21. Мариела Василева Тупарова
22. Мелисса Недялкова Христова
23. Иса Салихов Делиимамов
24. Владимир Гинев Вълков
