Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 16 МИР - Пловдив-град

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 16 МИР - Пловдив-град за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Бойко Методиев Борисов

2. Георги Валентинов Георгиев

3. Красимир Бориславов Терзиев

4. Петя Тенева Петкова

5. Даниела Кирилова Дженева

6. Ангел Иванов Славов

7. Александър Димитров Радев

8. Емил Георгиев Русинов

9. Георги Стефанов Калайджиев

10. Петър Георгиев Троянов

11. Тони Танева Симидчиева

12. Мирослав Тенев Тенев

13. Десислава Красимирова Георгиева

14. Валерия Тодорова Славова

15. Елена Петрова Тотолакова-Пашова

16. Георги Красимиров Георгиев

17. Иван Димитров Рашев

18. Кирил Георгиев Брандийски

19. Михаил Мирославов Пунов

20. Цветан Златков Стефанов

21. Антония Христова Янева

22. Латинка Мирославова Димитрова

23. Теодора Христова Златева

24. Милена Виткова Арсова

