Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 17 МИР - Пловдив-област

19 март 2026, 13:02 часа 270 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 17 МИР - Пловдив-област

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 17 МИР - Пловдив-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Йордан Яворов Иванов

2. Георги Иванов Гюлев

3. Антония Тодорова Добрева

4. Сотир Янков Кафалов

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

5. Константин Петков Смиленов

6. Красимир Петров Даскалов

7. Деница Иванова Георгиева

8. Иван Георгиев Ангелов

9. Борислав Красимиров Русев

10. Никола Димитров Мандев

11. Йордан Антонов Джамбазов

12. Петър Здравков Брайков

13. Атанас Валериев Велчев

14. Станимир Емилов Тончев

15. Владимир Бонов Славенски

16. Петър Иванов Терзийски

17. Георги Генчев Перпелиев

18. Георги Веселинов Иванов

19. Радка Димитрова Славчева

20. Тодор Атанасов Токов

21. Цанко Тодоров Петрунов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Още от Пловдив
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес