Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 17 МИР - Пловдив-област

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 17 МИР - Пловдив-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Йордан Яворов Иванов

2. Георги Иванов Гюлев

3. Антония Тодорова Добрева

4. Сотир Янков Кафалов

5. Константин Петков Смиленов

6. Красимир Петров Даскалов

7. Деница Иванова Георгиева

8. Иван Георгиев Ангелов

9. Борислав Красимиров Русев

10. Никола Димитров Мандев

11. Йордан Антонов Джамбазов

12. Петър Здравков Брайков

13. Атанас Валериев Велчев

14. Станимир Емилов Тончев

15. Владимир Бонов Славенски

16. Петър Иванов Терзийски

17. Георги Генчев Перпелиев

18. Георги Веселинов Иванов

19. Радка Димитрова Славчева

20. Тодор Атанасов Токов

21. Цанко Тодоров Петрунов

