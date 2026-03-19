1 млн. вестника с план срещу корупцията: Акция на ПП (СНИМКА)

"България не е бедна страна, а е безобразно крадена! Корупцията е коренът на всяко безобразие и зло в България". Това пише в уводния материал на предизборния вестник на "Продължаваме промяната", който партията ще пусне в тираж от 1 милион броя по време на кампанията.

В изданието е публикуван Протокол за ликвидация на корупцията и безобразията в България. В него има конкретни стъпки за борба с корупцията в съдебната система, икономиката, здравеопазването и бюджета.

Във вестника е представен и ясен план как парите от спрените корупционни схеми да се върнат обратно в джоба на българските граждани и, без вдигане на данъците, да се инвестират в подпомагане на младите семейства, по-добро здравеопазване, достойни пенсии и модерно образование.

От "Продължаваме промяната" вярват, че само с ясно мнозинство от 121 депутати може да се започне битката с корупцията и безобразията. Вестникът напомня за многохилядните протести през декември 2025 г., които спряха бюджета на мафията, свалиха правителството на Борисов и Пеевски, и призовава за гражданска активност за ликвидиране на корупцията и безобразията в страната.