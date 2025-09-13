Даниел Лорер за вота на недоверие: Не очаквам правителството да падне

Ясно е, че правителството няма да падне. То е правителство на малцинството, подкрепяно от "Ново начало" - те не го и крият. Това коментира депутатът от ПП-ДБ Даниел Лорер в ефира на БНТ за вота на недоверие, коийто внесоха. "Най-важното от мотивите на вота идва от доклада на ЕК за върховенството на закона", заяви той и определи документа като "жълт картон" за правителството.

"Не са сами"

"Следващият картон би бил т. нар. структурен диалог - европейски термин за това, че те ще ни кажат как да оправим тези проблеми и това ще се случи на управляващите, ако те продължават да не обръщат внимание. С този вот на недоверие ние обръщаме внимание", обясни депутатът.

Друг от мотивите е изборът на шеф на ДАНС - според ПП-ДБ управляващите се опитват да форсират избора на човек, който е компрометиран, защото навремето е опропастил машинното гласуване.

"Същия подход прилагат и при избора на шеф на НСИ - като сменят закона, тъй като този човек е мандатен и нямат очевидна причина. Явно им пречи. Ние видяхме, че той не даде определена информация на КЗП и КЗК, защото беше незаконно тяхното искане. Това е видимо външната причина, освен чисто спекулативните - че се задават тежки времена, защото идват бюджетните резултати и те няма да са добри".

По думите му темата за следващия вот на недоверие вероятно ще е изпълнението на финансовата политика, защото правителството го очаква сериозен дефицит.

"Ние сме опозицията, която трябва да им напомня, че те не са сами. За разлика от другата опозиция - на "Възраждане", която иска да руши и хубавата новина на този парламентарен сезон е, че тях ги няма в Народното събрание. Тяхното отсъствие позволява преди всичко в парламента да се води нормален дебат - да си говори коалицията с опозицията и все пак нещо да се чува. Когато "Възраждане" са там, има само крясъци, викове, късане, рушене, от време на време палене по улиците".

Побоят в Русе

Той призова да се намали политическото говорене по случая с побоя в Русе. "Единственото ясно около казуса е, че имаме полицай в болница. Насилието срещу когото и да е било е недопустимо, насилието срещу представители на реда е особено недопустимо. Легитимирал ли се е или не - тепърва ще се изяснява, но не трябва да раздаваме правосъдие по телевизията".

Лорер смята, че вътрешният министър е избързал да политизира темата. "Според мен той се е подвел и е решил от това да направи политическа атака срещу целия свят и рушенето на държавата, което активира политици от другата страна. Според мен това е изключително пагубно и не трябва по никакъв начин да подстрекаваме обществото към насилие".