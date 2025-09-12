"България заслужава по-добро правителство": ПП-ДБ внесоха вота на недоверие (ВИДЕО)

"Току-що внесохме нашия вот на недоверие срещу това правителство, което не се справя в секторите вътрешна сигурност и правосъдие и с това задълбочава сериозно проблема със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани", обяви по време на брифинг в парламента един от лидерите на "Да, България" Божидар Божанов след като "Продължаваме промяната - Демократична България" внесоха вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" с подписите на АПС и МЕЧ. Това ще е петият вот на недоверие срещу правителството. Заявка за подкрепа са направили още "Възраждане" и "Величие", въпреки че техните подписи не са търсени. Така този вод се очертава първият от петте досега, който ще бъде подкрепен от цялата опозиция в 51-ото Народно събрание.

Бажанов заговори не просто за несправяне, а за системен отказ държавата да се бори с всички свои инструменти срещу завладяването на държавата от задкулисни интереси.

"Тези кръгове, тези задкулисия - на първо място зад тях трябва да отбележим г-н Пеевски, който чрез своите нелегитимни инструменти завладява все повече власт в тази страна. Това не е демократично управление на една държава, това е съвсем друг вид форма на държавно управление - олигархия, диктатура, както искате го наречете. Нашият вот е срещу това, че мнозинството не се опитва да спре този разпад на институциите", добави още Божанов.

Според тях българските граждани трябва да видят как властта тласка държавата като източен начин на управление.

Обедняването на българите

От своя страна лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев отбеляза, че България заслужава по-добро правителство. "Ефектите от действията на това правителство ги виждаме всеки ден. Административно се вдигнаха цените на електроенергията за шест месеца повече, отколкото за последните три години, когато имаше енергийна криза", каза Василев.

Той изброи още цената на водата, таксите за университети, цената на винетките и тол таксите.

Според него тези цени се вдигат, за да могат да се напълнят касички като ББР, от които по познатите схеми при липса на нормален ред тези средства да бъдат откраднати на българските граждани.

"Всеки ден виждаме един грабеж и обедняване на българите. Виждаме, че доходите започват да растат по-бавно, отколкото линията на бедност", добави още Василев, отбелязвайки, че за първи път от 2022 г. има пак над 1 млн. човека под линията на бедност. ОЩЕ: Радостин Василев за вота на недоверие: Не очаквам правителството да колабира (ВИДЕО)