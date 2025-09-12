Войната в Украйна:

12 септември 2025, 10:18 часа 376 прочитания 0 коментара
Радостин Василев за вота на недоверие: Не очаквам правителството да колабира (ВИДЕО)

"Не очаквам с този пореден вот - правителството да колабира и да падне, но очаквам да имаме достатъчно време да говорим за това, което се случва в държавата. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев във връзка с готвения пети вот на недоверие срещу правителството на тема "провал на кабинета в сферата на правосъдието и вътрешния ред". Според него Даниел Митов се крие, не идва на изслушвания в парламента, нито свързани с Русе, нито с фабриките за цигари. 

Цялата опозиция ще го подкрепи

"Вотът е много сериозен труд на две парламентарни групи и ще бъде подкрепен от няколко депутати от АПС. От други подписи няма да търсим, защото не са участвали в подготовката на вота. Очаквам това да е първият вот, подкрепен от цялата опозиция в парламента и да бъде с най-смисления и продължителен дебат".

По-рано през деня "Възраждане" и "Величие" също обявиха, че ще подкпрепят вота но недоверие, макар и да не са дали подписи за внасянето му. 

Внасят вота на недоверие днес

Междувременно стана ясно, че "Продължаваме промяната - Демократична България" вече имат подписите за внасяне на вот на недоверие срещу правителството.

Припомняме, че вотът на недоверие, иницииран от "Продължаваме промяната - Демократична България" е на тема срещу "завладяната държава", или за провала на правителството в сферата на правосъдието и вътрешния ред. Подписи за вота са дали "Продължаваме промяната - Демократична България", АПС и МЕЧ, като това ще е петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков, което е на власт от 16 януари 2025 г. ОЩЕ: "Възраждане" се връщат в парламента за вота на недоверие: Ето как ще гласуват

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
