Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе

Експерт от Детска педагогическа стая ще работи с непълнолетното момче, задържано по случая с русенския шеф на полицията, предаде БНТ. Повече от четири часа продължи разглеждането на мярката за неотклонение на четвъртия задържан за инцидента. Апелативният съд във Велико Търново отмени решението на Окръжен съд - Русе и наложи по-лека мярка на 15-годишния Станислав.

Определеното наказание е надзор от експерт при Детска педагогическа стая. По-рано другите трима задържани бяха пуснати под домашен арест. Близо тринайсет часа продължи работата на съда, като още в началото на първото заседание бяха приложени нови доказателства към делото, сред които протокол от разпита на старши комисар Кожухаров и видеоекспертиза на записите от камерите.

Решенията на Апелативния съд са окончателни и не подлежат на обжалване.

