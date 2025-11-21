Гледат искането за отстраняване на Коцев в неделя: ПП-ДБ с остра позиция

Днес, в петък, след 18 часа, след края на работната седмица, председателят на Общинската избирателна комисия - Варна от квотата на ГЕРБ е насрочил извънредно заседание на комисията в почивния ден – неделя. На него ще бъдат разглеждани сигналите, с които се иска прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев. Заседанието е насрочено в неделя в 10:15 часа, но не в Общината, където заседава регулярно комисията, а в „Спортна зала“, където заседава по време на избори, съобщават от коалиция ПП-ДБ в своя позиция, разпространена до медиите.

Още: Стана ясно кога ще се гледа мярката на Благомир Коцев във Варна

Според коалицията, членовете на комисията не са уведомени по надлежния ред и не е изпратена покана към засегнатото лице – Благомир Коцев и представляващия го адвокат, които са поискали изрично в депозирани от тях още миналия понеделник възражения да присъстват на заседанието на комисията, за да се защитят. Заседанието на ОИК-Варна не е оповестено и на страницата на комисията, макар че това е изрично изискване на закона и указанията на ЦИК.

Още: Определиха съдията, който поема делото срещу Благомир Коцев във Варна

„Заседанието е свикано спешно, след като председателят на ОИК-Варна е разбрал от подадено днес заявление, че една от представителките на ПП-ДБ ще отсъства през уикенда. По закон председателят на ОИК-Варна има тридневен срок след подаване на възражението от засегнатата страна да свика заседание и този срок изтече в четвъртък, но явно в нарушение са се чакали почивните дни, за да се проведе заседание с по-малко присъстващи и тайно от обществото“, пишат още в позицията си от ПП-ДБ.

Ново искане за отстраняване на Коцев

На този фон, също днес стана ясно, че ключовият свидетел по делото срещу Благомир Коцев – освободената от него служителка в Община Варна и ръководител на проекта за интегриран градски транспорт – Биляна Якова, е подала втори сигнал в ОИК с искане за отстраняването на Благомир Коцев от длъжността кмет на Варна.

Още: "Свобода за политическите затворници": Протести срещу арестите на Коцев и Барбутов в цялата страна (ВИДЕО)

Заседанието на ОИК-Варна е насрочено минути след като определеният днес съдия-докладчик по наказателното дело срещу кмета Благомир Коцев - Светла Даскалова, разпореди той да бъде преместен от Софийския затвор в затвора във Варна. Със свое второ разпореждане тя насрочи за 27 ноември открито съдебно заседание от 13:30 ч., по време на което ще бъдат разгледани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“. По този начин Благомир Коцев може да бъде отстранен като кмет на Варна преди разглеждането на мярката за неотклонение в четвъртък.

Още: Съдебната система е изперкала: Светлана Джамджиева за делото срещу Благомир Коцев (ВИДЕО)

„ПП-ДБ категорично осъждаме свикването на заседание на ОИК-Варна в почивния ден. Призоваваме гражданите на Варна да присъстват на заседанието на ОИК-Варна в неделя“, пишат още от коалицията.