Надежда Бобчева се раздели със Столична община: Кой става заместник-кмет на нейно място?

Заместник-кметът с ресор "Околна среда" в Столична община Надежда Бобчева напуска екипа на Васил Терзиев, обяви самата тя в социалната мрежа. "Развълнувана съм да споделя, че затварям страницата „Столична община“ и се впускам в ново приключение! Благодаря на целия екип за подкрепата, невероятните проекти и уроците, които научих. Гордея се с това, което постигнахме заедно!", написа в социалната мрежа "Фейсбук" заместник-кметът по екология.

Тя загатва за "новини за следващата й стъпка скоро", но не дава повече подробности дали ще се стане част от служебния кабинет или й предстои нещо друго.

Кой сяда на нейния стол?

Кметът на София Васил Терзиев назначи инж. Николай Неделков за заместник-кмет по направление „Околна среда“ в рамките на въведената нова управленска структура на Столична община, предаде БГНЕС. Бившият директор на Столичния инспекторат встъпва в новата си длъжност на 4 март. „Работата на инж. Неделков в Столичния инспекторат и по време на кризисния щаб показа професионализъм, принципност и ефективност. Затова му гласувам доверие да поеме направление „Околна среда“ в този важен момент за града“, коментира кметът на София Васил Терзиев. Промяната е част от усилията за засилване на оперативния и контролния фокус върху управлението на отпадъците и повишаване на ефективността в сектора. Темата „отпадъци“ изисква засилен, постоянен и оперативен контролен фокус, което налага адаптиране на управленския модел в направление „Околна среда“. ОЩЕ: Столична община: Изоставането в сметосъбирането в критичните райони на София ще бъде наваксано