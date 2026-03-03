Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Бразилци поведоха Ботев Пловдив към победа, подарък от Септември помогна на "канарчетата"

03 март 2026, 20:38 часа 338 прочитания 0 коментара

Ботев Пловдив записа втора победа под ръководството на новия си наставник Лъчезар Балтанов. „Канарчетата“ се наложиха с 2:0 при домакинството си на Септември в двубой от 24-ия кръг на Първа лига. Головете за пловдивския тим реализираха Франклин Маскоте и Педро Игор в началото на втората част. Така "жълто-черните" събраха актив от 29 точки и временно изпревариха Ботев Враца на деветото място в класирането, като се доближиха само на 2 до осмата позиция. Септември пък регистрира първо поражение под ръководството на Христо Арангелов и остава 14-и с 21 пункта.

В самото начало Емерсон Родригрес проби отдясно и стреля опасно, но Янко Георгиев бе на мястото си, за да отрази. В 19-ата минута стражът на гостите се намеси и при далечен изстрел на Тодор Неделев. След това играчите на Септември сбъркаха при изнасянето в собствената половина и Николай Минков центрира прецизно към Самуил Цонов, чийто удар с глава обаче прелетя над напречната греда. До почивката Георгиев се справи с шут на Неделев.

През втората част Никола Солдо пробва да изненада противниковия вратар с опит от над 30 метра, но стражът на столичния тим изби в корнер. В 58-аата минута по-активната игра на „канарчетата“ все пак даде резултат. Йоан Бауренски сбърка при връщане назад към вратаря и пасът му се превърна в перфектна асистенция за резервата Франклин Маскоте, за когото не представляваше проблем да реализира от чиста позиция за 1:0.

Само четири минути след това „жълто-черните“ удвоиха аванса си. Емерсон Родригес преодоля двама противници пред наказателното поле и изведе Педро Игор, който технично преодоля Янко Георгиев за 2:0. До края играчите на Лъчезар Балтанов имаха още няколко шанса пред вратата на гостите, но не успяха да се възползват.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
