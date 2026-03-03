Какво и как да засаждате под овощните дървета? Тези растения не само защитават, но и увеличават реколтата

Искате ли овощните дървета да растат по-здрави и да дават по-обилни реколти? Засадете правилните растения под тях. Добре подбраният подраст предпазва от болести, подобрява почвата и привлича опрашители. Какво трябва да засадите под овощните дървета? Един добър съсед за тях са междинните култури.

Какво трябва да засадите под овощните дървета?

Животът се развива под короната на овощните дървета, като до голяма степен определя здравето на цялата овощна градина. Именно там – на частична сянка, сред корени и микроорганизми – се определят устойчивостта на дървото, добре подхраненото му състояние и постоянният добив. Правилно подбраните растения за подраста могат да превърнат тази зона в биологично активно пространство, което предпазва от болести, привлича опрашители и възстановява почвата без използването на химикали. Какви растения трябва да засадите под овощните дървета? Тези видове ще бъдат най-добрите им съседи.

Още: Овошките, които е най-добре да засадите през пролетта

1. Чесън, лук и други растения от семейство Алиум

Луковиците отделят летливи серни съединения, включително алицин, които ефективно инхибират развитието на гъбични патогени в кореновата зона. Те също така намаляват активността на листните въшки и малките насекоми, хранещи се с млади филизи. Алелопатичното им действие влияе върху почвения микробиом: инхибира патогенните микроорганизми и насърчава развитието на полезни бактерии. Под ябълкови, крушови и костилкови овощни дървета те намаляват риска от струпване, кафяво гниене и вторични инфекции.

2. Латинка (Tropaeolum majus)

Още: Кои овошки и храсти се подрязват през февруари? Бъдете внимателни, за да не останете без реколта!

Интензивният аромат на латинката дезориентира листните въшки, което затруднява локализирането им на дървета и ограничава мащаба на нахлуването им в младите филизи. В същото време растението привлича опрашители и хищни насекоми, които естествено намаляват популациите на вредителите. Латинката действа и като „буферно растение“: някои насекоми я избират като по-лесен източник на храна, намалявайки натоварването на дърветата. Особено ефективна е при млади ябълкови и крушови насаждения, където биологичният баланс все още се стабилизира.

3. Невен (Tagetes patula)

Невенът е едно от най-ефективните фитосанитарни растения, използвани под овощни дървета. Корените му отделят тиопени – съединения, които силно намаляват популацията на почвените нематоди, отслабвайки кореновата система на дървото. Интензивният аромат на невена дезориентира почвените насекоми и някои вредители. Редовното засаждане подобрява здравето на почвата и намалява риска от почвени болести, така че си струва да се засажда в почви, които са били уморени от години на отглеждане.

Още: Кората на овошките се напуква? С този домашен лек ще спасите дървото!

4. Мента (Mentha piperita)

Ментата се адаптира добре към частична сянка под короните на овощните дървета, което ѝ позволява да расте там, където други растения не успяват. Етеричните ѝ масла отблъскват насекомите, хранещи се с листата, без да нарушават дейността на опрашителите. Важно е, че ментата привлича пчелите дори при условия на слаба светлина, като по този начин подобрява опрашването в по-стари овощни градини с гъста корона. Бързият ѝ растеж помага за поддържане на почвената влажност и ограничава растежа на плевелите.

5. Зеленика, фий, детелина – покривни култури

Покривните култури стабилизират почвените условия под дърветата: те намаляват изпарението на вода, предпазват почвата от прегряване и ерозия и подобряват структурата на почвата чрез постоянно снабдяване с органична материя. Фият и детелината, като бобови растения, фиксират атмосферния азот, осигурявайки на дърветата естествен източник на хранителни вещества. В дългосрочен план те намаляват водния стрес и повишават почвеното плодородие, което води до по-стабилни добиви.

Още: Овошките, които трябва да се подрежат в началото на годината, за да е богата реколтата им