Бронзов хеттрик за Антоанета Костадинова на европейското в Ереван

03 март 2026, 20:45 часа 278 прочитания 0 коментара
Антоанета Костадинова добави нов медал към колекцията си от европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван, след като спечели бронз в дисциплината соло при жените. Българката, която е олимпийска вицешампионка от Летните олимпийски игри в Токио, премина успешно през двете квалификационни фази и в спора за третото място се наложи над туркинята Севан Илайда Тархан с 15:8.

Това е трето бронзово отличие за Костадинова от шампионата в арменската столица, след като вече завърши трета на 10 метра пистолет в индивидуалната и в отборната надпревара.

В същата дисциплина Адиел Илиева остана на 30-а позиция и не успя да продължи към втората фаза, а Мирослава Минчева не взе участие. Титлата при жените спечели унгарката Вероника Майор, за която това е трети златен медал от първенството в Армения.

При мъжете Кирил Киров се нареди на шесто място на пистолет соло. Българинът събра 48 точки, но по-слабата му последна серия го остави извън битката за отличията. Самуил Донков, Николай Панов и Христо Ненов отпаднаха още след първата квалификация. 

В отборната надпревара на пушка – трио жени, българският състав в лицето на Теодора Боянова, Теа Илиева и Ивана Вълкова завърши на осма позиция в крайното класиране.

