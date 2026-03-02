Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тома Белев: Само функционално неграмотен може да вярва, че ЕС дава 56 млн. лв. за броене на птици

„Само човек, който не разбира и е функционално неграмотен, може да повярва, че ЕС дава пари за броене на птиците. Мониторингът на видовете е национална отговорност във всички страни членки.“ Това каза в „Лице в лице“ по bTV Тома Белев от „Зелено движение“ във връзка с обвиненията от страна на Станислав Балабанов от „Има такъв народ“, че активистите около Тома Белев и Сандов са взели 56 млн. лева, за да броят птици.

„Балабанов изкара от първия и втория финансов период средства, които България е получила по различни европейски програми, и ми ги слага на мен“, обясни Белев. „Никой не дава пари, както си мисли г-н Балабанов. Те се дават за инвестиции – за нещо, което реално се върши“, заяви той.

Във връзка с разпространена снимка, на която Белев е с Ивайло Калушев и други хора от хижа „Петрохан“, той заяви, че не познава Калушев. „На снимка сме на един празник. Имам хиляди снимки с хиляди хора. Мога да покажа снимка със Слави Трифонов – лидер на партията на г-н Балабанов. Трябва ли да се срамувам аз от тази снимка? Трябва ли да отговарям какво прави Слави Трифонов?“, попита Тома Белев. „Нещо се е случило с тези хора и основният въпрос е какво. Там вече ни липсва информацията“, посочи той.

