Илияна Йотова: България не получи свободата си даром, тя я извоюва

„България заслужи своята свобода, тя я извоюва!“ С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към сънародниците ни по целия свят по повод 148-ата годишнина от възраждането на българската държава на световната политическа карта. В емоционално и политически наситено интервю за „Радио България“, Йотова направи задълбочен анализ на съвременното състояние на страната, предизвикателствата пред националната сигурност и мястото на българите в чужбина.

Историческата памет като фундамент

Според президента, датата Трети март не е просто историческа хронология, а печат върху националната ни идентичност. Тя категорично се противопостави на тезите, че освобождението е „подарък“.

„Руско-турската освободителна война беше финалът на един дълъг процес, в който българският народ съхрани своята духовност чрез църквата и манастирите, и демонстрира интелектуална мощ чрез Възраждането и саможертвата на героите от Априлското въстание,“ подчерта Йотова.

Сигурност и глобални конфликти: „Вярвам в мира, а не в оръжията“

В контекста на ескалиращото напрежение в Близкия изток и Украйна, вицепрезидентът изрази тревога от ерозията на международните институции. Тя призова за реформа в ООН и подчерта, че българската дипломация трябва да бъде много по-активна, а не просто да следва решенията на големите държави.

„България е врата към Близкия изток и фактор за стабилност в деликатен географски регион. Нашата задача е да гарантираме сигурността на гражданите си и да бъдем гласът, който призовава: спрете оръжията и седнете на масата на преговорите,“ заяви тя, допълвайки, че като жена вярва, че дипломатическият път все още не е изчерпан.

Вътрешни разделения и изборен процес

Йотова направи остър коментар за политическата ситуация в страната, като разграничи реалните проблеми на хората от „изкуственото разделение“, насаждано от политиците.

Диагноза на обществото: Купуването на гласове беше определено от нея като симптом на дълбока бедност и недоверие в държавата.

Свобода на избора: Тя призова българите да гласуват по съвест, за да се сложи край на корпоративния и купения вот.

Каузата „Българи в чужбина“

Един от най-силните акценти в интервюто беше защитата на избирателните права на сънародниците ни зад граница. Йотова припомни своето вето върху промените в Изборния кодекс и подчерта, че разделението на българи „тук“ и „там“ е пагубно.

„Българите зад граница са огромен потенциал. Водещи специалисти в Сиатъл разработват изкуствен интелект, а ние им казваме, че не могат да гласуват. Това е късогледа политика,“ коментира вицепрезидентът. Тя отново лансира идеята си за създаване на Асоциация на българските общности, която да има официален глас пред институциите в София.

Визия за бъдещето: Културна дипломация

Йотова разкри, че нейна лична кауза остава създаването на Български културен институт с клонове в ключови световни столици. Целта е популяризиране на съвременната ни литература, история и език, за да се промени клишето за България като „най-бедната страна“.

Финално послание

Интервюто завърши с апел за хуманност и грижа за следващите поколения: „Посланието ми в този опасен свят е: Хора, мислете за децата! Те имат нужда от нашата смелост и от бъдеще.“

