Румен Христов: Никой не е обсъждал участие на България във военни действия

"Никога, по никакъв повод и никой не е обсъждал евентуално участие от страна България в тези действия. Така че трябва да бъдем спокойни. Да не се притесняват българските граждани." Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на СДС и зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Румен Христов по повод ескалацията в Близкия изток и рисковете за сигурността.

Той подкрепи идеята за дебат в парламента и изслушване на отговорните министри. "Въпросът е, че от изпълнителната власт не идват на изслушване и на такива дискусии по отношение на много въпроси. Предполагам, че и сега ще има опит за неявяване в парламента", заяви той.

Още: Николай Попов, бащата на Сияна: Напуснах ГЕРБ заради разочарование

Христов подчерта, че се работи по изтеглянето на българските граждани от региона и няма основание за паника. Той коментира, че светът няма нужда от нова ядрена държава. "Демократичният свят, изобщо целият свят, ако питате мен, няма нужда от нова ядрена държава", заяви той. Според него ще бъде направено всичко възможно програмата да бъде спряна, тъй като "тя е в основата на всичко".

Христов определи като коректно поведение решението на Румен Радев да влезе пряко в политическата надпревара, но предупреди, че подреждането на листите ще бъде ключово и може да предизвика вътрешни и обществени реакции.

Още: ГЕРБ също иска от служебното правителство на съвети по сигурност да има депутати

Христов очерта и евентуалните допирни точки и теми, по които могат да намерят общ език с проекта на Румен Радев. "Има теми, по които ние можем да работим заедно. Това е ориентацията на България без никакви съмнения – ако той продължи курса, който България избра преди години, т.е. евроатлантическата ни ориентация", каза Христов.

Той посочи още общи позиции като противопоставяне на увеличаването на данъците и разбирането, че "социалната държава може да бъде само богата държава", което според него изисква ръст на БВП и доходите.

Още: Румен Христов: Румен Радев е основният ни опонент