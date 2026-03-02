"Продължаваме промяната" обявиха още нови лица за листите си с ДБ (СНИМКИ)

Листите на „Продължаваме промяната“ продължават да се пълнят с лица от протестите, става ясно от съобщение на партията. В коалицията с "Демократична България" те включват още нови лица от граждански квоти, с които ще отговорят на очакванията за по-активно участие на общественици и непартийни лица.

В листите се включва 29-годишният Хасан Хасанов (Сани), българин от турски произход с активна гражданска позиция и активен участник в протестите през декември 2025 г. Юрист с професионален фокус върху институционалното развитие и европейските политики, изградил експертиза във взаимнодопълващи се направления. Работи като правен консултант на международни технологични компании. Мотивацията му да се включи в листите е: „Искам в политиката да влязат модерни хора, без зависимости и с европейско мислене. Искам да покажа, че в България вече няма място за политически феодализъм. Има надежда!“

„Продължаваме Промяната“ включва в листите си проф. Милена Иванова – Шиварова, един от най-изявените имунолози в България. Само преди дни тя беше избрана за член на Изпълнителния комитет на Европейската федерация по имуногенетика. „Мотивацията ми да вляза в листите на ПП-ДБ е, защото искам да бъде преборен корупционния модел и липсата на прозрачност в сфери като здравеопазване и образование. Този модел е заплаха за всеки един гражданин. На мен лично като професионалист ми е изключително трудно да работя в такава среда и смятам, че мога да допринеса с професионалния си опит, с експертизата, която имам, за една по-прозрачна и по-социално справедливо ориентирана политика в здравеопазването и образованието.“ – заявява проф. Милена Иванова – Шиварова.

Ново лице в листите на „Продължаваме Промяната“ е и Георги Черкезов, журналист, работил преди години във в. Труд и участвал в ТВ сериал „София - ден и нощ”. По настоящем работи в IT сектора. „Кандидатирам се за народен представител, защото искам да работя за промяна, която стъпва на прозрачност, отговорност и нулева толерантност към корупцията – принципи, които споделям напълно с ПП. През годините съм изградил кариера в IT сектора като мениджър на екипи, процеси и бюджети в динамична международна среда. Работата ми изисква да вземам стратегически решения, да планирам дългосрочно и да водя хора с различни експертизи към общ резултат. Това ме научи да действам спокойно под напрежение, да подхождам аналитично към проблемите и да превръщам сложните ситуации в ясни, управляеми стъпки.”

