От "БОЕЦ" посрещнаха Румен Радев пред БНТ (ВИДЕО)

30 януари 2026, 22:50 часа
Няколко души от Гражданско сдружение "БОЕЦ" причакаха Румен Радев пред сградата на БНТ, където президентът (2017-2026 г.) пристигна за участие в "Панорама", стана ясно от видео, разпространено от протестиращите във Facebook. От "БОЕЦ" обявиха, че искат да му зададат няколко въпроса. Сред тях попадат такива за евентуални връзки с Делян Пеевски и дори чия е Гренландия.

Румен Радев влезе в сградата и поздрави журналистите. Той бе посрещнат от хората на "БОЕЦ" с освиркване. Георги Георгиев от сдружението обяви няколко въпроса, които би искал да зададе на Румен Радев, но не получи отговор. 

