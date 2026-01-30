Любопитно:

Политолог с прогноза: Парламент с пет партии и голяма дистанция между първия и останалите

Петпартиен парламент, първият и втория ще имат над 120 депутати, затова виждам коалиция от двама. Това прогнозира бившият евродепутат проф. Светослав Малинов относно предсрочните избори и евентуалното участие на Румен Радев в тях. „Няма как да няма и по-висока избирателна активност - това е безспорната добра новина. Дистанцията между първите и останалите ще бъде много по-голяма, което ще улесни аритметичното съставяне на коалиция“, допълни той.

По думите на бившия вътрешен министър Румяна Бъчварова, евентуален политически проект на Радев ще се позиционира основно в ляво и център-ляво пространство. „Няма да има катаклизъм, но ще има разместване. Полето, в което той може да действа, е ясно“, каза тя.

Проф. Малинов предупреди, че ако Радев не даде ясни ориентири, рискува да остане в ляво-популистката ниша. „Ако не направи нови, по-ясни политически заявки, той ще остане в полето на евроскептичния популизъм. По-цивилизова лидер на „Възраждане“ може да стане, а от това държавата няма нужда“, заяви той.

Според него Радев трябва да вземе решение до кого ще се доближи. И двамата анализатори бяха единодушни, че следващото управление неминуемо ще бъде коалиционно. „Превърнахме думата „коалиция" в мръсна дума, а тя е основен инструмент на демокрацията“, подчерта Бъчварова.

Проф. Малинов допълни, че проблемът не е в коалициите, а в тяхната ефективност. „Не ни трябва просто работеща коалиция, а достатъчно работоспособна – с ясно заявени цели предварително“, каза той.

Според него е и важно кой има повече коалиционен потенциал. „ПП-ДБ има най-високите възможности за коалиране, Рунан Радев може да има по-висок електорален потенциал, но е в доста по-тесни граници. Пеевски, например, няма никакъв, ГЕРБ - зависи и така нататък“, каза Малинов.

Елин Димитров
