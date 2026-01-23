Спорт:

"Правният статут е неясен": Надежда Нейнски за Съвета за мир

23 януари 2026, 09:13 часа 177 прочитания 0 коментара
Неясен е правния статут на Съвета за мир на Доналд Тръмп. Няма официално решение от Съвета на ЕС, което също означава, че това е нещо, което още не е изяснено. Там има една личност с пожизнено председателство, което противоречи на американската конституция. Най-вероятно е подписана една харта, която се стреми към мир в Газа. Това заяви Надежда Нейнски в ефира на Нова телевизия за влизането на България в Съвета за мир.

По думите й рискът за страната ни е репутационен. "Емоциите трябва да са по-малки. Това е sole executive agreement - изпълнително споразумение, сключено еднолично от президента на САЩ, без одобрение от Конгреса. То няма нужда от ратификация. 

Според Нейнски състезанието за предсрочните избори вече е започнало. Тя аргументира това нейно мнение с факта, че посланикът ни не е информирал външно министерство за поканата от Доналд Тръмп към Румен Радев, а това е задължително.

Припомняме, че България се включи в инициативата "Съвет за мир", лансирана от американския президент Доналд Тръмп, на фона на отказа на водещи държави от Европейския съюз да подкрепят проекта. Поканата до София е била отправена чрез президента Румен Радев, чийто отговор е останал предпазлив и без ясен ангажимент.

Въпреки това премиерът в оставка Росен Желязков се появи на Световния икономически форум в Давос, с което на практика потвърди участието на страната ни в новата структура. Единствените страни-членки на Европейския съюз в организацията са България и Унгария на Виктор Орбан.

Виолета Иванова
