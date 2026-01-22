Спорт:

Желязков обяви кой му е позволил да вкара България в Съвета на Тръмп. Парламентът ще има думата

22 януари 2026, 15:40 часа 331 прочитания 0 коментара
Премиерът в оставка Росен Желязков за първи път публично защити решението за присъединяването на България към новосъздадения Съвет за мир под патронажа на САЩ и лично на президента Доналд Тръмп. Изявлението беше направено след официалната церемония в рамките на Световния икономически форум в Давос, където България се нареди сред страните-участнички в инициативата, която вече предизвика остри политически реакции у нас. Причината - единствените представители на Европейския съюз са българският премиер в оставка и унгарският министър-председател Виктор Орбан.

Освен тях, на церемонията присъстваха представители на 17 други държави, включително Аржентина, ОАЕ, Турция, Катар, Саудитска Арабия, Индонезия, Азербайджан и други. Още: Белият дом обяви списък с 22 участници в Съвета за мир (ВИДЕО)

"Имам мандат от правителството"

"Днес България се присъедини към Съвета за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп. За нас е изключителна чест и гордост, че върховен представител за Газа е Николай Младенов", заяви Желязков. По думите му още в предходния ден правителството е дало мандат за подписване на документа, като следващата стъпка ще бъде ратификация в Народното събрание. Премиерът обяви, че още през следващата седмица в парламента ще бъде внесен ратификационен законопроект.

Новият Съвет за мир е замислен като международна платформа за политическа координация и възстановяване на Газа след конфликта, като в него участват ограничен кръг държави от различни региони на света. От Европейския съюз единствените представени страни са България и Унгария, докато водещи европейски държави като Франция, Германия, Великобритания и скандинавските страни отказаха участие. Именно този факт стана повод за обвинения от опозицията, че София се отклонява от общата линия на ЕС и застава в компания, доминирана от държави извън европейския демократичен консенсус. Още: Радан Кънев за включването ни в Съвета за мир: "Унижение за всеки българин!"

Ще плащаме ли?

Желязков акцентира върху това, че България няма поет финансов ангажимент. "Нашето участие е изцяло доброволно и се оценява подобаващо както от Съединените американски щати, така и от международната общност", подчерта той. Според премиера решенията на Съвета нямат автоматично действие върху вътрешната политика на държавите членки и не водят до обвързващи задължения.Още: Колко струва постоянното ни членство в Съвета за мир на Тръмп: Сумата е внушителна

Централна роля в българското участие ще има Николай Младенов, който беше представен като върховен представител за Газа. Желязков припомни дългогодишната му работа като специален пратеник на Организация на обединените нации за Близкия изток и изрази увереност, че под негово ръководство ще бъде постигнат "траен и устойчив мир". Премиерът подчерта, че България традиционно поддържа добри отношения както с Израел, така и с Палестина, което според него засилва доверието към ролята на страната ни.

България подкрепя плана на Тръмп

Министърът на външните работи Георг Георгиев също защити участието в Съвета, като го определи като стратегически важно за националната сигурност. По думите му мирът в Близкия изток е ключов фактор за предотвратяване на бъдещи миграционни вълни и за сигурността на Европа. Той изтъкна, че България е външна граница на Шенген и географската близост до региона прави процесите там пряко значими за Балканите и ЕС. Още: Пеевски се радва да е рамо до рамо с Лукашенко и Орбан в битката за мира - чака ли и Путин?

Георгиев заяви, че България подкрепя 20-точковия план на президента Тръмп за Газа, както и Плана за Газа, одобрен с резолюция на Съвета за сигурност на ООН. Според него двете рамки са взаимно допълващи се, а назначаването на българин в изпълнителния комитет на Съвета е признание за експертния капацитет на страната ни.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Росен Желязков кабинетът Желязков Съвет за мир
