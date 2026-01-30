Войната в Украйна:

Приоритетите пред ПП-ДБ и възможност за партньорство с Радев: Говори Никола Минчев

30 януари 2026, 08:30 часа 166 прочитания 0 коментара
Приоритетите пред ПП-ДБ и възможност за партньорство с Радев: Говори Никола Минчев

Въпросът за листите е вътрешен. Във всеки коалиционен формат това е сложна тема. Това са разгори, които трябва да останат вътре в коалицията и да не излизат спорове в публичното пространство. Местата в листите не са най-голямото предизвикателство. То е свързано с новия политически играч на терена. Това мнение изрази бившият председател на Народното събрание и евродепутат Никола Минчев в ефира на БНТ.

ОЩЕ: Чистка в ПП? Лена Бориславова, Ицо Хазарта, Никола Минчев и кметът на Пазарджик останаха извън ръководството на партията

Според него за ПП-ДБ е важно да капитализира протестната енергия, като подкрепа за себе си на предстоящите избори. „Натам трябва да са насочени усилията“, смята той.

За отношенията в коалицията Минчев изрази увереност, че няма съществени разминавания. "С ДБ споделяме обща визия – за демократично функционираща държава, със стабилни институции, независима съдебна система и ясно европейско позициониране. На тази основа не очаквам различно отношение към Румен Радев", аргументира се той.

Партньорство с Радев

Относно появата на нов политически играч на терена – излизането Румен Радев на политическата сцена, и попитан партньор ли е той на ПП-ДБ, Минчев каза, че не може да си представи съвместна работа с Радев, защото през последните 9 години чули и виждали неговото мнение и позиция по много въпроси.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Имали сме възможност да видим какви са неговите позиции във външнополитически план“, каза той. И даде пример с последното изказване на Радев, в което той казва, че „Европа трябва да взема пример от Китай и Русия“. „Да, има предизвикателства пред икономиката на Европа, но все пак те се справят добре“, каза Минчев.

ОЩЕ: Плевнелиев: Румен Радев абдикира от отговорността си на президент и нанесе удар на демокрацията

Кой ще е служебен премиер?

Според Минчев Андрей Гюров има заложби и може да е служебен премиер. „Това е най-добрият избор за България“, каза той.

А относно заявката на Мария Филипова да заеме този пост, евродепутатът каза, че приема тази заявка с иронична усмивка.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
служебен премиер Румен Радев Никола Минчев Андрей Гюров предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес