Приоритетите пред ПП-ДБ и възможност за партньорство с Радев: Говори Никола Минчев

Въпросът за листите е вътрешен. Във всеки коалиционен формат това е сложна тема. Това са разгори, които трябва да останат вътре в коалицията и да не излизат спорове в публичното пространство. Местата в листите не са най-голямото предизвикателство. То е свързано с новия политически играч на терена. Това мнение изрази бившият председател на Народното събрание и евродепутат Никола Минчев в ефира на БНТ.

Според него за ПП-ДБ е важно да капитализира протестната енергия, като подкрепа за себе си на предстоящите избори. „Натам трябва да са насочени усилията“, смята той.

За отношенията в коалицията Минчев изрази увереност, че няма съществени разминавания. "С ДБ споделяме обща визия – за демократично функционираща държава, със стабилни институции, независима съдебна система и ясно европейско позициониране. На тази основа не очаквам различно отношение към Румен Радев", аргументира се той.

Партньорство с Радев

Относно появата на нов политически играч на терена – излизането Румен Радев на политическата сцена, и попитан партньор ли е той на ПП-ДБ, Минчев каза, че не може да си представи съвместна работа с Радев, защото през последните 9 години чули и виждали неговото мнение и позиция по много въпроси.

„Имали сме възможност да видим какви са неговите позиции във външнополитически план“, каза той. И даде пример с последното изказване на Радев, в което той казва, че „Европа трябва да взема пример от Китай и Русия“. „Да, има предизвикателства пред икономиката на Европа, но все пак те се справят добре“, каза Минчев.

Кой ще е служебен премиер?

Според Минчев Андрей Гюров има заложби и може да е служебен премиер. „Това е най-добрият избор за България“, каза той.

А относно заявката на Мария Филипова да заеме този пост, евродепутатът каза, че приема тази заявка с иронична усмивка.