Гюров потвърди пред Йотова: Готов е да стане новият служебен премиер (ВИДЕО)

"Готов съм да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия, това означава - България е в Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Можем да ги имаме тогава, когато едно служебно правителство е равноотдалечено от всички партии."

Това заяви подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров след края на разговорите си с президентът Илияна Йотова по процедурата с консултации за съставяне на служебно правителство. Срещата между двамата бе с най-дълга продължителност от всички разговори дотук - над час и половина. Именно името на Гюров попадаше в най-отчетливите спекулации в публичното пространство относно потенциалното му заемане на позицията служебен премиер. В сряда Йотова проведе срещите си с четиримата управляващи БНБ, които са част от т.нар. "домова книга" за избор на потенциален кандидат за служебен министър-председател. Първата среща в рамките на процедурата по чл. 99 от Конституцията бе с председателя на парламента Рая Назарян, която потвърди, че няма намерение да заема поста. Същото направиха и гуверньора на БНБ Димитър Радев, както и подуправителите Радослав Миленков и Петър Чобанов.

И още от думите на Гюров: "Беше важен и знаков разговор, защото и двамата осъзнаваме колко очаквания са насочени към нас в този момент. Едни честни избори могат да бъдат направени при едно честно сътрудничество между всички институции, които са чули площадите и са чули какво искат гражданите".

А може ли да заеме поста?

По повод правното състояние на казуса с поста на Гюров като подуправител на БНБ, той коментира:

"Не мога да коментирам от юридическа гледна точка, но от професионална гледна точка мога да кажа, че Административния съд вече отмени решението на Антикорупционната комисия, което бе основа за отстраняването ми от Управителния съвет на БНБ. В момента тече дело пред Съда на ЕС и там по време на изслушването получих категорична подкрепа от становищата и на Европейската централна банка, и на Европейската комисия. Нямам никакви морални проблеми да приема тази позиция, считам, че президента ще вземе най-правилното решение. Нашият разговор беше принципен", каза той.

На въпрос на журналисти Гюров подчерта още, че тепърва предстоят и останалите разговори с потенциалните кандидати за служебен премиер.

Предстоят и останалите срещи на Йотова с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и заместник-председателите Маргарита Николова и Силвия Къдрева (в четвъртък), както и с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова (в петък).

След края на разговорите се очаква президентът да проведе консултации и с парламентарно представените партии. Очакваният график предпоставя евентуална дата 19 април за предсрочните парламентарни избори - седмица след Великден. На практика от подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.