Чистка в ПП? Лена Бориславова, Ицо Хазарта, Никола Минчев и кметът на Пазарджик останаха извън ръководството на партията

28 септември 2025, 16:38 часа 172 прочитания 0 коментара
Чистка в ПП? Лена Бориславова, Ицо Хазарта, Никола Минчев и кметът на Пазарджик останаха извън ръководството на партията

Четири от знаковите имена на "Продължаваме промяната" останаха извън новия Изпълнителен съвет на партия, става ясно от решението на Общото събрание в неделя следобед. От новия състав отпадат Никола Минчев и Христо Петров (Ицо Хазарта), депутатът Лена Бориславова, както и кметът на Пазарджик Петър Кулински.

По непотвърдена информация и четиримата са получили номинации, но са отказали да се кандидатират. По-рано днес делегатите избраха единодушно с 289 гласа "за" единственият кандидат за председател на ПП Асен Василев.

Снимка: БГНЕС

Кои влизат?

В новия Изпълнителен съвет за членове бяха избрани:

  • бившият премиер Николай Денков;
  • кметът на Благоевград Методи Байкушев;
  • кметът на Варна Благомир Коцев;
  • депутатите Васил Пандов, Михал Камбарев, Стою Стоев, Ивайло Шотев, Венко Сабрутев, Тони Стойчева и Татяна Султанова;
  • бившият икономически министър Богдан Богданов;
  • бившият областен управител на София Вяра Тодева.

В стария Изпълнителен съвет членове бяха Петър Кулински, Венко Сабрутев, Лена Бориславова, Венеция Нецова-Ангова, Даниел Лорер, Кирил Петков, Асен Василев, Калина Константинова, Николай Денков, Андрей Цеков, Методи Байкушев, Никола Минчев и Христо Петров.

В новия състав не членуват Петков, Даниел Лорер, който беше изключен през ноември, както и бившият регионален министър Цеков.

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Ицо Хазарта Лена Бориславова Продължаваме промяната Никола Минчев Петър Куленски
