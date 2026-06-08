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Радев: Време е за прагматизъм и конкретни резултати в сътрудничеството ни с Китай

08 юни 2026, 23:50 часа 552 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
Радев: Време е за прагматизъм и конкретни резултати в сътрудничеството ни с Китай

Премиерът Румен Радев призова за повече прагматизъм и конкретни резултати в двустранното сътрудничество между България и Китай. Той заяви това по време на среща в понеделник с държавния съветник на Китайската народна република Шън Ицин, с която обсъдиха разширяването на икономическите връзки и стратегическото партньорство.

По време на разговора Радев представи България като атрактивна инвестиционна дестинация и вход към европейския пазар. Като предимства той изтъкна политическата стабилност, подкрепата на институциите за инвеститорите и благоприятната бизнес среда. „Китайската народна република винаги е била доверен приятел и стратегически партньор на България в региона на Азия“, заяви министър-председателят.

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Той припомни, че България е втората държава в света, признала КНР през 1949 г., и отбеляза, че през изминалите 77 години двете страни развиват отношения на приятелство и диалог. Още преди години Радев определи Китай като стратегически партньор на страната.

Премиерът припомни още, че през 2019 г., в качеството си на президент, заедно с китайския президент Си Дзинпин е издигнал отношенията до ниво на стратегическо партньорство. Той подчерта значителния потенциал за сътрудничество в областта на инвестициите, търговията, високите технологии и транспорта.

По думите на Радев стокообменът между двете страни е нараснал с над 1 млрд. евро през последната година и вече надхвърля 5 млрд. евро. „Вярвам, че прагматизмът в отношенията ни трябва да води до конкретни резултати, които да създават нови възможности за бизнеса“, подчерта премиерът, като изрази надежда и за откриване на директна въздушна линия между София и Пекин.

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От своя страна Шън Ицин поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност като министър-председател и предаде поздрави от президента Си Дзинпин и премиера Ли Къцян. Тя увери, че Китай отдава голямо значение на отношенията с България и е готов да работи с новото правителство за разширяване на взаимноизгодното сътрудничество. Шън Ицин отправи покана към българския премиер да посети Китай още тази година.

Румен Радев е благодарил за поканата и е отбелязал, че българската делегация ще представи конкретни идеи и проекти за задълбочаване на партньорството.

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среща Китай делегация Румен Радев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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